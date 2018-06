Fontes Pereira de Melo 41 à venda por €120 milhões

O edifício de escritórios Fontes Pereira de Melo (FPM) 41, em Lisboa, já está à venda. A ECS, a gestora de fundos de recuperação de imóveis que está a promover esta torre de 17 pisos, iniciou o processo há cerca de um mês e meio, tal como previsto com a maioria dos ativos que desenvolve.

Ao que o Expresso apurou, a transação deverá ficar fechada por um valor entre €110 e €120 milhões, o que significará uma mais valia considerável para a ECS, que comprou o terreno e que agora está ali a investir €70 milhões. Contactada, a empresa não comenta.

A concretizar-se a venda por este valor, ela “será uma das maiores operações do ano no que respeita a edifícios de escritórios”, diz uma fonte do mercado que não quis ser identificada, mas para quem o montante em questão está ajustado ao tipo de ativo.

Além de ser um edifício novo que terá todas as características modernas que se exigem hoje num edifício de escritórios, como ter áreas grandes por piso e elevada eficiência energética, o FPM 41 está localizado na segunda zona com as rendas mais caras da cidade (entre 14,50 e 16 por m2 e por mês) e, apesar de só estar pronto no terceiro trimestre deste ano, sobra apenas um andar livre para arrendar.

Todos os pisos restantes já têm um acordo para ser ocupados por duas empresas: a sociedade de advogados PLMJ e a consultora KPMG. Ambas vão fazer ali as suas novas sedes em Lisboa e, por isso, vão abandonar os escritórios que ocupam agora, respetivamente na Avenida da Liberdade e no edifício do Monumental, no Saldanha, uns escassos metros mais acima. Ou seja, trata-se de um edifício que já vem com uma rentabilidade definida por vários anos e por isso mais apetecível para os investidores. Aliás, o Expresso sabe também que há uma lista com um grande número de interessados no imóvel e que o processo está a ser bastante concorrido.

Neste momento, ainda está na fase da apresentação de propostas não vinculativas, de onde sairão depois os candidatos a entregar propostas finais ou vinculativas. Estas serão analisadas e será escolhido um vencedor, o que só deverá acontecer mais perto do final do ano.



Projeto polémico



O FPM 41 está situado num gaveto entre a Avenida Fontes Pereira de Melo (que lhe dá o nome e a morada) e a 5 de Outubro, tendo o hotel Sheraton de frente, a Maternidade Alfredo da Costa do lado direito e a antiga PT e o centro comercial Atrium Saldanha do lado esquerdo. Isto, de quem está de costas para o imóvel.

Como quase todos os edifícios de Lisboa, também este tem uma história e, neste caso, a história começa muito antes de ser este o projeto escolhido para ocupar aquele espaço.

Começa, precisamente, quando a Fibeira, a empresa que tinha feito o edifício de escritórios e o centro comercial Atrium Saldanha, comprou o antigo palacete que ocupava o terreno e que já estava totalmente abandonado.

Em 2006, esta empresa contratou o arquiteto espanhol Ricardo Bofill, o mesmo que havia desenhado o Atrium, para desenvolver um projeto de uma torre de 100 metros para habitação e para um hotel de seis estrelas. Mas o projeto levantou logo polémica junto de várias entidades ligadas ao urbanismo e à preservação do património por causa da altura e acabou por ser chumbado pela autarquia.

Entretanto, a Fibeira deparou-se com algumas dificuldades financeiras e teve de vender alguns dos seus ativos, tendo a ECS ficado com ele. Em 2014, chegou então à câmara um outro projeto, igualmente de uma torre, mas neste caso para escritórios e lojas e com 67,8 metros de altura, ou seja, não iria superar os 90 metros do hotel Sheraton, ainda hoje um dos mais altos da cidade. O desenho é da arquiteta Patrícia Barbas, do ateliê Barbas Lopes, que mesmo sofrendo com polémicas semelhantes à do seu antecessor, por causa da altura, desta vez foi aprovado pelo câmara, até porque o projeto inclui ainda a extensão do jardim que já existe do lado da Maternidade, criando assim um novo espaço verde público.

Contudo, ninguém lhe roubará o estatuto de ser um dos maiores edifícios de Lisboa. Mais altos, só mesmo o Sheraton, o edifício Infinity da Vanguard que vai nascer em Campolide, as torres de habitação São Gabriel e São Rafael no Parque das Nações, e a Torre Vasco da Gama, a maior de todas.