Para-arranca de Mattarella enerva mercados

Se isto fosse um jogo de futebol do calccio, Cottarelli, ex-Fundo Monetário Internacional (FMI), seria uma espécie de ‘arma secreta’ colocada em jogo esta semana, já em tempo de descontos, pelo Presidente da República italiano, Sergio Mattarella. Depois de ter chumbado o nome do eurocético Paolo Savona para o cargo de ministro da Economia — do governo que Giuseppe Conte se preparava para liderar —, adensou-se de forma abruta a crise política que se vive em Itália desde as eleições de março.

Conte não gostou do que viu e renunciou ao cargo de primeiro-ministro. Como não há duas sem três, do clima de instabilidade política ao contágio dos mercados financeiros foi apenas um passo. Que é como quem diz, um par de horas, até a fortaleza europeia começar a estremecer... outra vez.

A diferença entre as taxas das dívidas públicas italiana e alemã ultrapassou a barreira dos três pontos percentuais, na passada terça-feira, para o nível mais alto desde novembro de 2013.

Além do spread entre os juros da dívida italiana a dez anos e os da alemã no mesmo prazo — que subiu bruscamente, em menos de 15 minutos, de 2,35 pontos para 3,01 pontos base a meio da manhã —, o principal índice da bolsa de Milão cedia 2,76% a meio da sessão, depois de ter estado a cair mais de 3,3%, arrastado pela desvalorização das ações da banca.

No mesmo dia, o euro, que abriu em alta nos mercados cambiais, a 1,1631 dólares, descia pouco depois para 1,1542 dólares, um mínimo desde agosto de 2017.



Cottarelli, o consultor do Presidente

Perante o descalabro político-financeiro que ajudou a criar, o Presidente italiano chamou o antigo diretor do FMI Carlo Cottarelli, de 63 anos, para uma reunião em Roma onde o terá convidado para formar um governo provisório. Note-se: ‘terá’, porque nunca ninguém confirmou em absoluto esse cenário. Ou seja, Cottarelli poderá ter sido apenas consultado quanto a possíveis soluções de governo. E a verdade é que, já na quinta-feira, o Presidente Mattarella encarregou novamente Giuseppe Conte para futuro primeiro-ministro de Itália.

Quem não tem achado muita piada a estes avanços e recuos — dignos de um bom enredo cinematográfico feliniano — são os investidores que retiraram mais de €57 mil milhões do principal índice bolsista italiano, só nas duas últimas semanas. Curiosamente, nos últimos dias, os mercados financeiros deram tréguas a Itália e tanto os juros da dívida a 10 anos como os índices bolsistas em geral acabaram por recuperar da instabilidade.

Os mercados aguardam agora pelo momento em que se conhecerá o novo elenco governativo de Conte em resultado da coligação do Movimento 5 Estrelas e da Liga do Norte. Sexta-feira de manhã as principais bolsas europeias estavam em alta.