Las Vegas parte para a greve na guerra contra os robôs

Cerca de 50 mil empregados de mesa e de balcão, cozinheiros, porteiros e outros trabalhadores da indústria hoteleira preparam greve que pode custar aos casinos da cidade perdas de 10 milhões de dólares (€8,6 milhões) por dia

Ver robôs em vez de empregados de balcão e de mesa a preparar e distribuir bebidas não é um cenário futurista em Las Vegas. Pelo menos no Tipsy Robot, onde os empregados de balcão preparam os pedidos de bebidas que lhes chegam através um tablet e algumas empregadas de mesa passeiam-se pelo espaço com as suas saias cintilantes a distribuir os pedidos.

O cenário, retratado pelo jornal “The Guardian”, é usado para apontar um dos motivos que vai levar cerca de 50 mil empregados de mesa e de balcão, cozinheiros, porteiros e outros trabalhadores da indústria hoteleira a fazerem greve nos próximos dias.

A substituição de humanos por robôs é, a par dos salários e da carga horária, uma das razões que leva os trabalhadores à greve. As máquinas já substituíram as raparigas dos casinos e os cozinheiros veem o seu trabalho diminuir com a preparação de comida em massa. Também o room service pedido através do tablet e os sistemas de check-in digitais vieram para ficar. Um estudo de 2017 citado pelo “Business Insider” coloca Las Vegas entre as cidades americanas que mais serão afetadas, no futuro, com a automação.

“Disse 'sim' à greve para garantir que o meu emprego não é roubado por um robô”, sublinhou em comunicado, citado pela Business Insider, o cozinheiro Chad Neanover. “Sabemos que a tecnologia está a chegar, mas os trabalhadores não devem ser postos de lado ou deixados para trás. Os casinos devem garantir que a tecnologia é usada para melhorar a qualidade e segurança do local de trabalho, não uma forma de eliminar completamente os nosso empregos.”

Mas nem todos estão receosos. Apesar de concordar com a greve, Ivan, um empregado de balcão no casino Fremont entrevistado pelo “The Guardian”, diz não estar ainda preocupado com a automação. “Mais cedo ou mais tarde vai acontecer, mas os robôs ainda não nos conseguem vencer.”

Para já, a luta dos trabalhadores trava-se com a greve. E as estimativas não são animadoras para os hotéis e casinos de Las Vegas, que podem registar perdas cerca de 10 milhões de dólares (€8,6 milhões) por dia.