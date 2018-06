Era Imobiliária cria site para apoiar startups

Empresa quis aproveitar competências ganhas a trabalhar com empreendedores durante 20 anos em Portugal

A mediadora Era criou uma plataforma online para ajudar empreendedores e startups a investirem em imobiliário. O novo site, Era Business Accelarator, estará disponível em https://businessaccelerator.era.pt/ a partir de segunda-feira, e segundo João Pedro Pereira, “não terá qualquer objetivo comercial, servirá sim para informar e formar”. “Isto não é para vender casas. Diria que é um projeto de responsabilidade social”, assegurou um dos membros da comissão executiva da empresa.

De acordo com este responsável, esta plataforma “irá reunir num único sítio dados e conselhos sobre o negócio em vários formatos diferentes, desde estudos e estatísticas do sector, uma agenda de eventos, notícias de jornais de referência, vídeos e webminars [seminários apenas disponíveis online] com conselhos para quem quiser entrar neste negócio”, explica ao Expresso.

Para isso firmaram parcerias com várias empresas como a Microsoft, o Banco Santander Totta, a E.Life, a Fábrica de Startups, a Beta-i ou a Fullsix. “Por exemplo, temos um vídeo sobre se se deve apostar ou não no digital que foi feito pela Fullsix e outro da Fábrica de Startups que dá sugestões sobre como uma empresa deve crescer, mas também há um texto de opinião da Microsoft sobre ferramentas que se podem usar de forma gratuita”, conta João Pedro Pereira.

A ideia é agora continuar a apostar em parcerias e já há, pelo menos, mais duas em desenvolvimento, mas que segundo o mesmo responsável ainda não podem ser divulgadas. “Uma forma de ajudar é trazer players bem informados”, repara.



20 anos a trabalhar com empreendedores

Uma mediadora imobiliária tem duas formas de crescer. Uma, que é aquela a que maior parte das empresas recorre, passa por converter pequenas marcas independentes e já existentes em franchisadas. A outra passa por fazer tudo de raiz, ou seja, um empreendedor contacta a mediadora com o objetivo de ser franchisado.

Foi precisamente esta segunda opção que a Era adotou para construir a rede que tem atualmente. “A Era optou sempre por não recorrer a conversões e só trabalhar com startups. Dá mais trabalho porque nos primeiros meses de montagem do negócio não se recebe nada e porque tem havido mais pessoas sem experiência na área, que são arquitetos, advogados e até da área farmacêutica que nos abordam e precisam de mais apoio. Mas depois compensa porque ficamos com uma rede mais homogénea e com a mesma cultura”, explica João Pedro Pereira.

Isto permitiu à empresa “ganhar competências a apoiar empreendedores” e daí a ideia de criar este site, aproveitando ainda o facto de a Era celebrar agora 20 anos em Portugal. “Como o nosso negócio tem sido baseado em startups, achámos que devíamos aproveitar para celebrar os 20 anos para publicar esse conhecimento que fomos adquirindo para ajudar futuros empreendedores que queiram vir para o imobiliário, mesmo que não seja para a Era”, remata.