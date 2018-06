CDS vai chamar ministro ao Parlamento para explicar contratos de meios aéreos

“Surpreende-me que o Governo tente fazer uma série de malabarismos com os números em vez de dizer 'falhámos, atrasámo-nos e, em função disso, tivemos de gastar mais dinheiro.” É assim que o deputado do CDS Telmo Correia reage ao comunicado do Governo, divulgado este sábado após a notícia do Expresso que avançava que os 28 helicópteros ligeiros que o Governo contratou esta semana por ajuste direto para reforçar o dispositivo de meios aéreos de combate aos fogos custaram mais 47% do que o valor-base previsto nos concursos públicos.

E avança que o CDS vai requerer, já na segunda-feira, a ida do ministro da Administração Interna ao Parlamento para explicar os motivos pelos quais os valores adjudicados por ajuste direto são “muito superiores” aos iniciais.

Segundo noticiou o Expresso este sábado, os helicópteros adjudicados esta semana por ajuste direto a quatro empresas ficaram 47% mais caros que o preço que inicialmente o Estado contava gastar. Numa primeira fase, o Governo abriu um concurso público cujo preço-base era de €6.371.000 por cada um dos dois anos de contrato (valor 81% mais reduzido do que os contratos adjudicados por ajuste direto). Mas a ausência de propostas levou-o a rever estes valores: abriu assim novo concurso, com um valor-base de €7,85 milhões por cada um dos dois anos, menos 47% que nos ajustes diretos. O valor elevado das propostas levou o Governo a avançar para o ajuste direto.

“O título da notícia [do Expresso] é generoso”, sublinha o deputado centrista, acrescentando que há “um desvio muito grande nos valores face ao que se pretendia”. “Se o Governo lançou um primeiro concurso com um preço-base de €6 milhões, era esse o valor que previa gastar. Se vai adjudicar por €11,5 milhões, então o desvio é de 81%”, conclui.

Telmo Correia critica ainda a “falta de lisura” do Governo, por não assumir “o erro”. “O Governo está a tentar fazer uma série de malabarismos com os números para atirar poeira para o ar”, acusa, recordando que o Executivo sabia desde que tomou posse que os contratos de meios aéreos terminavam em 2017. “Teve dois anos para preparar o concurso e só no final o fez”, referindo que a solução que sobrou, de adjudicação por ajuste direto, “é má”.

Em comunicado enviado este sábado às redações, o Ministério da Administração Interna (MAI) diz que notícia do Expresso “não corresponde à verdade”, afirmando que vai ter “mais meios aéreos, com mais disponibilidade ao longo do ano e a menor custo”. Referindo o custo do dia operacional, sublinha ainda que “os encargos com o dispositivo aéreo são inferiores em 2018 comparado com o período 2013/2017”.

Só que o comunicado do MAI nunca compara os valores dos concursos que ficaram vazios mas sim o ajuste direto com anos anteriores, o que é a base da notícia do Expresso. Na visão do MAI “não é admissível comparar valores de concursos para aluguer de helicópteros de dois anos com ajustes diretos para um único ano e com aeronaves diferentes”.

O deputado centrista alerta para o facto de o comunicado não ser “suficientemente claro” em relação aos números. E questiona a justificação do Governo para o aumento de preço com o facto de alguns helicópteros terem passado de ligeiros a médios. “Mas então se queriam ter melhores aeronaves porque não previram isso no primeiro concurso?”, questiona, referindo a possibilidade de já não existirem helicópteros ligeiros no mercado.