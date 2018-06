Vendas de automóveis em Portugal desaceleraram 0,3% em maio

Em maio foram matriculados em Portugal 23.576 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, menos 0,3% do que no mês homólogo do ano anterior.

No entanto, e segundo os dados hoje revelados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), nos cinco primeiros meses de 2018 foram vendidos 108.286 veículos ligeiros de passageiros, o que se traduziu numa variação positiva de 5,8% relativamente a período homólogo de 2017.

No total, entre janeiro e maio deste ano, foram vendidos 125.452 veículos, entre ligeiros de passageiros, de mercadorias e pesados, mais 5,2% que nos primeiros cinco meses de 2017.