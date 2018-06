Fitch mantém classificação de risco da dívida portuguesa e perspetiva estável

A Fitch reafirmou esta sexta-feira a sua nota de triplo B (BBB) para a dívida pública portuguesa, o que a mantém na categoria de investimento, onde tinha sido colocada pela agência de notação financeira em dezembro passado.

Ao mesmo tempo, a empresa de ‘ratings’ manteve a perspetiva estável, o que indicia a manutenção da notação ora reafirmada.

Em comunicado, a agência atribui a sua decisão, por um lado, à ponderação das capacidades institucionais de Portugal, em que se situa acima dos outros países com a mesma classificação em variáveis como rendimento por pessoa ou desenvolvimento humano, e, por outro lado, à melhoria de indicadores económicos e orçamentais conjugada com níveis elevados de dívida pública e externa e vulnerabilidades no sector financeiro.

A Fitch salientou que a tendência de redução da dívida pública manteve-se desde a última revisão do rating de Portugal, em 15 de dezembro, que melhorou em dois patamares a nota atribuída, de BB+ para BBB, o segundo nível da categoria de investimento.

O que se passou desde então reforçou o entendimento da agência de que a trajetória de redução da dívida é firme e vai continuar no médio prazo.