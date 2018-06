Bolsas europeias em alta animadas com formação de Governo em Itália

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,65%, 1,17% e 0,67%, bem como Madrid e Milão, que avançavam 1,23% e 2,73%, respetivamente

As principais bolsas europeias estavam hoje em alta, animadas com a formação de Governo em Itália e pendentes da votação da moção de censura contra o Governo de Mariano Rajoy.

Cerca das 09:05 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava em alta, a subir 0,74% para 385,88 pontos.

Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 09:05, o principal índice, o PSI20, estava a subir 1,28% para 5.538,66 pontos.

Em Itália, os investidores aguardam de novo a formação de um Governo da coligação do Movimento 5 Estrelas e da Liga do Norte.

Em Espanha, provavelmente, a votação de hoje da moção de censura contra o Governo de Mariano Rajoy vai provocar a nomeação do socialista Pedro Sánchez presidente do Governo.

Fora da Europa, os investidores vão estar pendentes da guerra comercial aberta pelos Estados Unidos depois de impor tarifas aduaneiras às importações de aço e alumínio provenientes da União Europeia, Canadá e México.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu hoje em baixa, a cotar-se a 77,44 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, menos 0,19% do que no encerramento da sessão anterior.

Em Nova Iorque, o mercado de Wall Street terminou em baixa, com o Dow Jones a cair 1,02% para 24.415,84 pontos, depois de ter subido em 26 de janeiro até aos 26.616,71 pontos, atual máximo desde que foi criado, em 1896.

O Nasdaq também fechou a recuar, designadamente 0,27% para 7.442,12 pontos, após ter subido em 12 de março até aos 7.588,33 pontos, atual máximo de sempre.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de divisas de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,1675 dólares, contra 1,1663 dólares no fecho de quinta-feira.