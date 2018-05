Quando contratar um coach financeiro

Há quem diga que o dinheiro não traz felicidade. Mas não é menos verdade que a falta de dinheiro traz stresse e ansiedade, o que também não ajuda. Se já perdeu noites de sono a matutar na prestação da casa, nos seguros, nas contas da eletricidade e da água ou nas propinas da faculdade de um filho, sabe do que falamos. Gerir o orçamento é muitas vezes uma atividade desgastante, principalmente em situações de grande mudança, como ficar desempregado ou passar por um divórcio, mas também quando se tem uma relação disfuncional com o dinheiro. Contar com o aconselhamento de um profissional cujo trabalho vai muito além dos números poderá ajudá-lo a reencontrar alguma tranquilidade.

“Muitas vezes, não existe racionalidade nas nossas decisões económicas, porque a emoção acaba por comandar”, explica João Maria Raposo, administrador da escola de finanças pessoais Reorganiza. Um coach financeiro pessoal deve promover “a capacidade de integração das nossas decisões financeiras com toda a nossa vida”, pelo que o objetivo principal é “sermos capazes de tomar conta da nossa vida financeira e não ser ela a tomar conta de nós”. Na sua opinião, “temos muito mais liberdade nas decisões de consumo quando a nossa vida financeira está regulada — quando temos um orçamento familiar, por exemplo — do que o contrário. Se vivermos ao sabor dos impulsos e das mensagens comerciais que vão passando, acabamos por estar muito dependentes de se há ou não dinheiro na carteira”.

Susana Albuquerque, secretária-geral da Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC), também ela coach, partilha da mesma opinião. “Associamos frequentemente o nosso valor ao dinheiro que ganhamos.” E aqui radica “um elemento importante de reconhecimento do valor pessoal intrínseco, que não depende de quanto ganhamos ou de quanto gastamos mas de uma autoestima que vem antes disso e que é essencial para que haja depois uma autorregulação, uma capacidade de organização na gestão do dinheiro”, esclarece.

Além de identificar problemas e estabelecer objetivos de ordem prática, como renegociar créditos, poupar com as telecomunicações ou os seguros, o coaching passa também por trabalharmos a forma como nos vemos. Quando “nos comparamos aos outros, podemos sentir-nos diminuídos”. Por isso, esta especialista em finanças pessoais e psicologia positiva aplicada deixa o conselho: “Nunca devemos comparar-nos; perdemos sempre.”

Quem deve pensar em recorrer a ajuda profissional?

Quem tiver dificuldade em controlar os seus gastos

Para João Maria Raposo, também autor do livro “Onde Para o Meu Dinheiro”, é essencial “aprendermos a gostar daquilo que temos”. Uma forma de não tomarmos decisões de consumo por impulso e de valorizarmos o que temos é conhecermos o nosso “salário real por hora”, determinado da seguinte forma: “Ao salário líquido tiramos as despesas que temos para trabalhar; o que fica disponível é dividido por 160 horas, que é mais ou menos o que se trabalha por mês; e obtemos um valor por hora, através do qual é possível sabermos quantas horas de trabalho estão aplicadas numa determinada decisão de consumo”, como a compra de uma camisola. “Se estiverem ali 40 horas de trabalho, é uma semana inteira. Sendo assim, posso decidir que vou estimá-la muito bem ou chegar à conclusão de que não vale a pena comprá-la.”

Quem começou a ter dificuldades financeiras

Não, este serviço não se destina apenas a quem tem, à partida, alguma capacidade financeira. É possível recorrer a aconselhamento gratuito e há profissionais que, em casos extremos, começam por não cobrar, sendo que o cliente vai pagando à medida que consegue poupar dinheiro. Mariana — chamemos-lhe assim para proteger a sua identidade — tem pouco mais de 40 anos e é diretora financeira de uma empresa. Quando foi contratada, aceitou “receber por fora metade do salário”, com a promessa de que seria uma situação provisória. “Estupidamente, aceitei”, lembra, revelando que, cerca de um ano mais tarde, aquele valor lhe foi retirado “do dia para a noite”, deixando assim de conseguir respeitar os seus compromissos financeiros. “Tentei resolver os meus problemas sozinha, mas ao ver-me endividada e sem capacidade para pagar entrei num estado depressivo que não me permitia sequer pensar.” Para não agravar a situação, pediu ajuda ao Gabinete de Apoio ao Sobre-Endividado (GAS), da Deco, que presta este serviço gratuitamente e que só no ano passado recebeu 29 mil pedidos de ajuda. “Estão a ajudar-me a todos os níveis, não apenas no aspeto financeiro. O facto de termos alguém que nos ouve e entende, sem fazer juízos de valor, é, por si só, uma ajuda enorme”, explica. Neste momento, “estou a consolidar créditos, e disseram-me para renegociar com a entidade patronal. Quero ver a luzinha ao fundo do túnel”.

Quem trabalha ou vai começar a trabalhar por conta própria

“Muitas pessoas recorrem ao coaching porque querem tornar o seu fluxo financeiro mais sustentável, uma vez que têm meses bons e meses menos bons”, explica Susana Albuquerque, autora do livro “Independência Financeira para Mulheres”. “Há também pessoas bem-sucedidas nas suas atividades profissionais por conta própria — como médicos, dentistas, jornalistas ou designers —, mas existe uma grande confusão entre as suas finanças pessoais e as finanças da sua atividade profissional. E esse excesso de informação pode desorganizar.”

Quem sente que as suas finanças são uma área a evitar

O coaching está na moda e serve um pouco para tudo, mas “na chamada Roda da Vida as finanças acabam por ser, juntamente com a saúde, um dos campos aos quais damos mais importância”, garante João Maria Raposo. “Encontro muitas vezes pessoas que me dizem que evitam olhar para o saldo da conta para não ficarem deprimidas.” O coaching é indicado para quem quer parar de enterrar a cabeça na areia e, até, ganhar uma nova perspetiva relativamente ao dinheiro. Susana Albuquerque tenta incutir nos seus clientes alguns princípios que lhes permitam viver com base em crenças pessoais de abundância e não de escassez: “Quando penso que está tudo mau, que é difícil arranjar emprego, que os poucos empregos que há são mal pagos, isso é em parte verdade, mas é o que em psicologia se chama de profecias autorrealizáveis. Ou seja, a probabilidade de eu me comportar como estando tudo mau e agir a partir desse sentimento de carência é enorme. Comportamo-nos de acordo com aquilo em que acreditamos, e isso torna-se verdade para nós.”