Objetivo de Maya para 2019: voltar a pagar dividendos

Há duas palavras-chave para o mandato que Miguel Maya vai liderar no BCP: rentabilidade e eficiência. Duas simples palavras, cruciais em qualquer negócio, mas que na banca portuguesa não tem sido muito fácil de conseguir nos últimos anos. Uma receita que implica ter clientes e acionistas satisfeitos, financiar a economia e gerir criteriosamente os riscos. É nesta difícil gestão que se ditará o sucesso no novo presidente executivo do banco que deverá ser confirmado pelos acionistas na assembleia geral da próxima quarta-feira.

Se é verdade que o regresso aos lucros é um passo indispensável para sustentar o crescimento futuro do BCP, também é verdade que são necessários muitos outros ingredientes, a começar no capital do banco e a acabar na própria economia cuja evolução é determinante para o negócio bancário. Dois aspetos em que Miguel Maya tem razões para sorrir. Vai ter um BCP mais capitalizado, com uma estrutura acionista mais robusta, e com um banco que está de regresso aos lucros em Portugal depois dos anos da crise.

Há 28 anos no BCP

Mas desengane-se quem pensar que terá a vida facilitada. No mandato que vai assumir para o período 2018-2022 — e para o qual aguarda ainda o sim do Banco Central Europeu (BCE) — terá de manter uma estratégia apertada na limpeza do malparado e uma aposta vincada na geração de lucros do banco (ver foco). Para distribuir dividendos que estão há muito congelados, criar melhores condições para os clientes e incentivar os trabalhadores para novos desafios, nomeadamente a banca digital.

Maya está no banco fundado por Jardim Gonçalves desde 1990 e conhece bem a casa. Além disso, transita da vice-presidência de Nuno Amado e espera-se que siga a cartilha dos últimos anos: conceder crédito, mas com menos riscos. Para evitar que os erros do passado se repitam e tentar que a ‘herança’ dos ativos problemáticos (os famosos NPL, de non-performing loans) vá desaparecendo. Segundo apurou o Expresso, se for preciso penalizar o crescimento do crédito para correr menos riscos, é isso que irá acontecer.

Plano Estratégico em junho

Miguel Maya, sabe o Expresso, irá apresentar o Plano Estratégico 2018-2022 em junho assim que for nomeado na assembleia geral e depois de reunir com o novo conselho de administração. Porém, os novos administradores eleitos só entrarão em funções se o BCE der luz verde aos órgãos sociais. Caso isso não aconteça até 30 de maio, o dia da reunião dos acionistas, a atual administração continuará em funções até que chegue o sim de Frankfurt.

Na nova administração aprovada pelos maiores acionistas do banco, os chineses da Fosun (27,09% do capital) reforçam o seu peso com quatro elementos não executivos no conselho e a Sonangol (19,49%) terá dois.

Depois de profundos cortes em várias frentes — asfixia do crédito, dispensa de trabalhadores, fecho de balcões, venda de ativos e um enorme volume de imparidades herdadas dos tempos em que a concessão de crédito se banalizou — Miguel Maya precisa agora de provar que o BCP vai conseguir gerar capital sem pedir mais dinheiro aos acionistas. Aliás, Nuno Amado, que deixa a presidência executiva a Maya e vai para chairman, abordou o tema na última apresentação de resultados a que presidiu, a 7 de maio, com uma promessa aos acionistas: “Poderão ser remunerados com dividendos já em 2019”. A fasquia para Miguel Maya ficou elevada.

Em 2017, o banco lucrou €186,4 milhões, cerca de oito vezes o total de €23,9 milhões conseguido no ano anterior. Nos primeiros três meses deste ano, os resultados líquidos cresceram para €85,6 milhões face a 2017, com um salto de 70,8% face ao primeiro trimestre de 2017. O negócio em Portugal contribuiu com €44,5 milhões para o desempenho no primeiro trimestre.

Assembleia com dez temas

Na assembleia geral desta semana, os acionistas têm dez pontos para votar, a começar nos nomes propostos para os órgãos sociais (conselho de administração, comissão executiva e comissão de auditoria). Mas estarão também em apreciação as contas de 2017, a avaliação geral dos órgãos sociais no mandato que termina, a política de remunerações e o pagamento de uma contribuição extraordinária de €4,9 milhões para os fundos de pensões dos administradores executivos para ser distribuída por cada gestor quando estes se reformarem. Esta medida visa compensar os gestores executivos que agora terminam mandato (alguns são reconduzidos) dos cortes salariais a que estiveram sujeitos enquanto o BCP recebeu ajudas do Estado. A reunião magna de acionistas irá também aprovar, entre outros pontos, a extensão dos mandatos de três para quatro anos. O objetivo e argumento é permitir aos órgãos sociais “maior estabilidade ao desempenho de funções”.