Agricultura: corte nos fundos para o desenvolvimento rural deve rondar os 15%

Portugal poderá sofrer um corte de 15,3% nos fundos para o desenvolvimento rural. Ao que o Expresso apurou, a proposta da Comissão para o próximo quadro comunitário prevê ainda um ligeiro aumento nas ajudas direta aos agricultores

Ao corte de 7% que a Comissão Europeia propôs para os Fundos Estruturais e de Coesão pós 2020, Portugal deverá somar uma redução de 15,3% nos fundos para o desenvolvimento rural. Ao que ao Expresso apurou o envelope que Bruxelas deverá propor para o chamado Segundo Pilar da Política Agrícola Comum ronda os 3,45 mil milhões de euros.

Melhores deverão ser as notícias para o Primeiro Pilar, o das ajudas diretas aos agricultores. No início do mês, o Comissário com a pasta da Agricultura, Phil Hogan, prometia que vários países, incluindo Portugal, não teriam cortes nos pagamentos diretos.

Na proposta que deverá apresentar esta sexta-feira, a Comissão deverá cumprir a promessa e propor um envelope de 4,21 mil milhões de euros para os pagamentos por hectare, o que deverá até corresponder a um muito ligeiro aumento de 0,4%.

O impacto negativo nos fundos para o desenvolvimento rural já era esperado, tendo em conta que a Comissão tinha antecipado um corte global de 5% na PAC para 2021-27. Um ajustamento que Hogan justificou com a decisão de saída do Reino Unido - que deixa um buraco orçamental de cerca de 12 mil milhões de euros por ano - e com a necessidade de canalizar verbas também para as novas prioridades, com as migrações, o digital ou a segurança e defesa.

A proposta da Comissão vai ser feita esta sexta-feira, mas o processo para o próximo quadro financeiro multianual está ainda no início. Falta ainda a negociação difícil entre estados-membros e com o Parlamento Europeu.