A era de juros baixos chegou ao fim?

Os juros (yields) da dívida portuguesa pregaram um susto esta semana depois de ser conhecido o novo Governo italiano, um cruzamento entre a Liga e o 5 Estrelas. Os mercados reagiram mal e as taxas disparam na maior parte dos periféricos da zona euro. A taxa a 10 regressou a 2% logo na segunda-feira, o valor mais alto desde fevereiro. Em Itália, o epicentro do stresse político, os juros dispararam para valores acima de 2,4%. Esta situação deixa antever que o Estado português poderá ter de pagar mais pelas próximas emissões de Obrigações do Tesouro.

O que está em risco é claro: a época de ouro das taxas mais baixas de sempre pagas em emissões pode ter findado, apesar de as compras de dívida pelo Banco Central Europeu (BCE) continuarem pelo menos até final de setembro. Ou seja, seria o fim do ciclo de descida dos juros que dura desde a saída de Portugal do procedimento por défice excessivo no ano passado (ver gráfico). Recorde-se que, apenas há duas semanas, no último leilão de obrigações a 10 anos, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) pagou aos investidores um juro de 1,67%, um mínimo de sempre neste tipo de operações. No mercado secundário, os juros fecharam esta quinta-feira em 1,88%, abaixo do pico da semana, mas mesmo assim 21 pontos-base (mais de duas décimas) acima da taxa paga no leilão e do juro no mercado secundário no final de abril.

O período de ouro de três meses de taxas em mínimos levou a uma queda significativa do custo da nova dívida emitida pelo Estado, que se reduziu de 2,6% em 2017 para 2% para os cinco meses de janeiro a maio, segundo os dados divulgados esta semana pelo IGCP no seu boletim mensal. No entanto, o Estado já financiou 66% do seu plano de financiamento em dívida obrigacionista para este ano. Nos primeiros cinco meses do ano colocou €11,1 mil milhões em obrigações face à meta de €16,8 mil milhões até final do ano. Caso a subida dos juros permaneça, o efeito negativo no financiamento é amortecido por faltar apenas financiar menos de €6 mil milhões.

Conte assusta investidores

O sobressalto desta semana foi provocado pelo contágio italiano, que abalou principalmente os periféricos do euro mais vulneráveis — Espanha, Grécia e Portugal. A razão do pico de 21 de maio deveu-se à política. Nesse dia, o Movimento 5 Estrelas e a Liga (ex-Liga Norte) divulgaram um “contrato para um Governo de mudança”, enterrando os cenários de continuação do Governo de gestão liderado pelo Partido Democrático ou de formação de um Governo “neutro” de iniciativa presidencial até eleições antecipadas, o que permitia aos mercados financeiros um adiamento do choque que pode ser provocado por um Governo de coligação de forças consideradas populistas e geneticamente antieuro.

O contrato de Governo divulgado é menos chocante do que os ‘rascunhos’ iniciais, que chegavam a apontar para uma negociação com o BCE de um perdão de €250 mil milhões face a uma carteira atual de €390 mil milhões de dívida nos cofres do Banco de Itália e em Frankfurt (ver medidas no texto em baixo). Mas, entre diversos pontos que implicam mais endividamento e mais défice, a ideia da emissão de letras do Tesouro italiano de baixo valor, já batizadas de minibot, que possam servir como meio de pagamento da dívida em atraso da Administração Pública a fornecedores e contribuintes, faz recordar as ideias de Yanis Varoufakis na Grécia, criando um caminho para meios de pagamento paralelos ao euro. Os pagamentos em atraso somam €60 mil milhões.

No entanto, tudo depende dos atos do futuro Governo chefiado pelo desconhecido professor Giuseppe Conte, mais do que dos 30 pontos escritos. “Com o Governo a funcionar, interessam mais as medidas do que as palavras. O exemplo grego está sempre na mente de todos”, refere Filipe Garcia, presidente da consultora Informação de Mercados Financeiros. A repetição de um cenário de recaída na crise das dívidas dos periféricos do euro também parece afastada. “Em virtude da dimensão da economia italiana, uma crise seria um choque significativo para a zona euro”, reconhece Jack Allen, o analista responsável por seguir Itália na Capital Economics. Mas acrescenta que “há razões para que o contágio possa ser mais limitado do que em 2011/12”. Uma delas é a existência do programa OMT (acrónimo em inglês para Transações Monetárias Definitivas), que pode servir de válvula de segurança para aquisição ilimitada de dívida no caso de pressão excessiva sobre os juros.