Portugal tem o gás mais caro da UE e mantém 2.º lugar no preço da luz

Segundo o Eurostat, Portugal manteve, em 2017, os preços mais elevados da União Europeia (UE) no gás e o segundo lugar no preço da eletricidade, em termos de paridade do poder de compra. Os mais baixos observaram-se na Finlândia (13,0% PPC), no Luxemburgo (13,4) e na Holanda (14,0)

De acordo com o gabinete de estatísticas da UE, Portugal está no segundo lugar da tabela dos preços mais altos da eletricidade expressos em paridade do poder de compra (28,0 PPC por 100 quilowatt-hora, kWh), logo depois da Alemanha (28,8) e seguido da Bélgica (26,4), da Roménia (26,0) e da Polónia (25,4).

No que respeita aos preços do gás, Portugal é o país onde este é mais caro (10,0 PPC por 100 kWh), seguindo-se a Espanha (9,6), a Itália (8,9), a Suécia (9,5) e a República Checa (8,3).

Os consumidores no Luxemburgo são os que pagam menos (3,3 PPC por 100 kWh), seguindo-se os do Reino Unido (4,5) e da Bélgica (5,1).

Por outro lado, mais de metade do que se paga na conta da luz em Portugal (52%) corresponde a taxas e impostos, sendo que os residentes na Alemanha contribuem mais (55%) e os em Malta são os menos taxados (5%).

As taxas e impostos do gás representam, em Portugal, 27% do preço, sendo a Holanda o país com maior carga fiscal (51%) e o Reino Unido com a menor (9%).

No segundo semestre de 2017, face ao mesmo período de 2016, em Portugal, o preço da eletricidade baixou 3,0% e o do gás 2,0%.

Já em 2016, Portugal tinha os preços mais altos do gás e os segundos mais altos da eletricidade.