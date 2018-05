OCDE revê em baixa crescimento económico de Portugal em 2018 e 2019. Ministério das Finanças reagiu

Ministério das Finanças já reagiu às previsões da OCDE e “reconhece como positivos os efeitos da política orçamental em curso”

A OCDE decidiu rever em baixa a sua previsão de crescimento económico para este ano, mostrando-se menos confiante no desenvolvimento da economia portuguesa. A projeção avançada no Economic Outlook de maio aponta para uma subida do PIB de 2,2% em 2018 e em 2019, contra os 2,3% avançados para o mesmo período na estimativa de novembro último.

A justificar estes números, a OCDE refere as tensões geopolíticas e a permeabilidade de Portugal a estes fatores de instabilidade devido ao elevado endividamento da economia lusa, em particular do Estado. Considera, também, que a eliminação do banco de horas individual pode significar problemas no mercado de trabalho.

Na sua análise, a recuperação do país continua a ser suportada pelas reformas do passado, pelo comércio externo e pela procura interna.

No Economic Outlook de novembro, a OCDE previa um crescimento de 2,3% na economia portuguesa em 2018 e em 2019, em linha com o que os números apresentados pelo Governo no Programa de Estabilidade 2018-2022. Agora, fundamenta a revisão em baixa na conjuntura europeia, prevendo, também, um crescimento económico menor para as grandes economias da Europa, como a Alemanha. França e Itália.

Este anúncio acompanha a decisão do FMI ter revisto em baixa o crescimento económico de Portugal para 2018, esta terça-feira, de 2,4% para 2,3% e retira um ponto percentual à estimativa do Fundo Monetário Internacional.

A organização deixa ainda dois alertas: um choque económico ou financeiro pode afetar significativamente a economia devido ao elevado endividamento da mesma, em particular do Estado; a eliminação do banco de horas individual pode trazer problemas para o mercado de trabalho.

Na vertente orçamental, a OCDE está no entanto, mais otimista do que há seis meses, apontando para uma descida de 0,7% este ano, 0,2% no próximo ano, tal como o Governo.

Na reação ao Economic Outlook, o Ministério das Finanças sublinha que a OCDE reconhece "como positivos os efeitos da política orçamental em curso, moderadamente expansionista em 2018 e globalmente neutra em 2019, por forma a manter a sustentabilidade orçamental no médio-prazo, sem comprometer a recuperação da economia e permitindo consolidar a trajetória de redução da dívida pública”. E assume o “compromisso com as reformas em curso, prosseguindo a execução do Programa Nacional de Reformas para aumentar o crescimento potencial da economia, melhorar as condições do mercado de trabalho e consolidar as contas públicas”.