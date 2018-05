Miguel Maya: “Fechámos um ciclo de resiliência do banco”, agora “é criar valor”

O próximo presidente executivo do BCP promete que o banco vai entrar numa nova fase e apostar na inovação. O ainda presidente do banco, Nuno Amado, diz que esta é uma fase de trabalho conjunto

Miguel Maya e Nuno Amado assumem um BCP mais ativo na inovação e trabalho conjunto que é preciso fazer daqui para a frente, de acordo com delcarações aos jornalistas no final da assembleia geral de acionistas realizada nesta quarta-feira.

Depois de um período que se fechou “de resiliência do banco”, o BCP vai entrar “num novo ciclo”. Miguel Maya, há 28 anos trabalhar no BCP e desde 2009 na administração executiva do banco, olha para este momento “com enorme entusiasmo” e vê grandes desafios para o futuro. “Fechámos um ciclo de resiliência do banco. Agora vamos para um ciclo de inovação”, adianta. Já Nuno Amado espera que “este novo ciclo seja de afirmação e de crescimento e de um ciclo de trabalho e desenvolvimento conjunto”.

Apesar de ter sido eleito pelos acionistas, Miguel Maya só entrará em funções quando chegar a luz verde do BCE, o que ainda não aconteceu. Até lá esclareceu que os comandos do BCP estão nas mãos da atual administração. Amado como presidente executivo e Maya como um dos vice-presidentes do banco. Questionado sobre se o sim de Frankfurt irá demorar, Miguel Maya responde: “quando entender que tem condições para decidir, o BCE decidirá”.

Sobre o Plano Estratégico para o BCP até 2022, o próximo presidente executivo afirma: “vamos ver”. E acrescenta que “só depois de ter luz verde irá debater com o próximo conselho de administração o que vai ser o plano”.

Quanto às reações da Comissão de Trabalhadores, que apelida de “afronta” a prioridade do BCP em reforçar o fundo de Pensões dos administradores executivos em 4,9 milhões de euros quando os trabalhadores "durante anos suportaram e se esgotaram pelo banco e ainda não viram ser repostas as suas reduções salariais, Maya afirmou que “podia ter-se explicado melhor o âmbito desta medida”. E acredita que quando isso acontecer “será compreendida” pelos trabalhadores do banco.

Nuno Amado, que foi quem congelou os salários acima de 1000 euros aos trabalhadores, afirmou que os acordos estabelecidos no passado serão cumpridos.Ou seja, subentende-se que serão repostas as reduções a que foram expostos os trabalhadores. “Este será um ciclo de trabalho conjunto e de criação de valor para todos”, rematou o ainda presidente executivo do banco.