Lisboa sobe 1,39% em linha com subidas da maioria das bolsas europeias

Bolsa portuguesa seguiu nesta quarta-feira a tendência que se registou na Europa

A bolsa de Lisboa encerrou nesta quarta-feira com uma subida de 1,39% no índice PSI20 para 5.443,56 pontos, em linha com a maioria das bolsas europeias, que recuperaram da forte descida da véspera.

Entre as 18 cotadas que integram o índice PSI 20, 15 subiram, duas desceram e uma ficou inalterada. A Pharol liderou as subidas (5,09% para 0,25 euros), mas o BCP também registou uma valorização expressiva (3,09% para 0,24 euros), após várias sessões em queda.

No resto da Europa, Milão subiu 2,09%, Frankfurt 0,93%, Londres ganhou 0,75% e Madrid avançou 0,47%. Paris contrariou esta tendência e desceu 0,20%.