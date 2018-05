BCP, em alta, puxa pela bolsa

PSI-20 abre em alta ligeira, em linha com a Europa

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em alta ligeira, com o BCP a destacar-se nos ganhos (0,59%) e a ajudar o índice PSI-20 a subir 0,03%, para os 5370,93 pontos.

A sessão que começou com oito das 18 cotadas em alta, o suficiente para garantir uma tendência positiva em linha com a Europa, já a aliviar das quedas de ontem e a da pressão à volta das eleições antecipadas em Itália e de uma possível afirmação da linha eurocéptica no país.

Por sectores, a energia está a convergir na subida na Bolsa de Lisboa, onde a EDP ganha 0,30% e a Galp 0,19%.

Já nas telecomunicações a tendência é mista. A Pharol sobe 1,83%, enquanto a Nos perde 0,48%.