Teixeira Duarte reduz prejuízo em 76%

A construtora fechou o primeiro trimestre com um prejuízo de 2 milhões de euros, abaixo das perdas de 9 milhões registadas no mesmo período do ano passado

A Teixeira Duarte teve no primeiro trimestre deste ano um prejuízo de 2 milhões de euros, menos 76% do que em igual período de 2017, informou a empresa no relatório e contas trimestral enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As receitas operacionais da construtora portuguesa subiram 6,3%, para 249,4 milhões de euros, enquanto os seus custos cresceram 2,6%, para 197,2 milhões de euros. Com este desempenho, o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) melhorou 22,7%, para 52,2 milhões de euros.

Contudo, o resultado financeiro deteriorou-se, com o encargo para a Teixeira Duarte a passar de 27,4 para 34,5 milhões de euros, o que acabou por penalizar o resultado líquido da empresa. Embora o grupo até tenha reduzido a sua fatura com juros, acabou por sofrer com variações cambiais desfavoráveis.

A empresa teve ao longo do primeiro trimestre deste ano uma média de 10.206 trabalhadores, um nível em linha com o registado no ano passado.

A dívida líquida da Teixeira Duarte no final de março era de 853 milhões de euros, situando-se 23,4% abaixo do verificado há um ano e estando marginalmente abaixo do valor de dezembro de 2017 (854 milhões de euros).