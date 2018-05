Taxas de juro da dívida portuguesa no máximo de sete meses

Dívida portuguesa está a ser penalizada por crise política italiana. Taxas estão próximas de 2,4%, o valor mais alto desde outubro do ano passado. Em Itália, ultrapassam já os 3%.

As taxas de juro (yields) das Obrigações do Tesouro a 10 anos dispararam hoje para perto dos 2,4%, um nível que não se verificava desde outubro do ano passado. A dívida portuguesa está a ser penalizada pela crise política italiana que provocou uma onda de choque nos mercados financeiros, com juros a subir e acções a cair. A pressão maior acontece na dívida italiana a 10 anos cujas taxas estão neste momento no máximo de quatro anos acima de 3%.

As taxas portuguesas tem estado quase sempre abaixo da fasquia dos 2% nos últimos três meses, o que permitiu ao Estado português colocar dívida no mercado este ano à taxa média mais baixa de sempre. Mas o fim do programa do Banco Central Europeu (BCE), anunciado para setembro a menos que haja uma decisão contrária, a subida generalizada das taxas de juro a nível mundial – em particular nos EUA – e perturbações como a que se vive actualmente em Itália sugerem que o mínimo dos juros pode já ter sido ultrapassado na zona euro.

De qualquer forma, esta subida das taxas pode não ter um impacto significativo nas contas públicas. Primeiro, porque só nas emissões é que as taxas do mercado secundário se podem traduzir em custos acrescidos. E depois porque, em segundo lugar, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) já garantiu o financiamento de 66% das necessidades deste ano.