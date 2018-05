Raize é a primeira gestora de plataformas de crowdfunding registada na CMVM

RaizeCrowd foi registada junto da Comissão do Mercado e Valores Mobiliários para exercer atividade de intermediação de financiamento colaborativo por empréstimo. Registo permite uma maior proteção de investidores e empreendedores

A RaizeCrowd é a primeira entidade gestora de plataformas de crowdfunding registada junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A bolsa de empréstimos, que permite a particulares financiarem empresas a médio-longo prazo, “foi registada junto da CMVM para exercício da atividade de intermediação de financiamento colaborativo, um modelo de negócio que implica que as entidades financiadas remunerem o financiamento obtido através de juros fixados no momento da angariação do capital”, especifica em comunicado o regulador liderado por Gabriela Figueiredo Dias. “As condições específicas de devolução do capital e de pagamento dos juros resultam de contrato mútuo firmado entre as partes.”

Com este registo, investidores e empreendedores passam a ter “um nível acrescido de proteção”. E a Raize fica sujeita a um maior escrutínio, ao passar a estar sob a alçada da regulação, supervisão e fiscalização da CMVM.

Para o regulador, o primeiro registo de uma plataforma de crowdfunding em Portugal é “um marco no acompanhamento da CMVM às FinTech” (empresas que usam novas tecnologias para oferecer produtos e serviços financeiros). E vai ao encontro da sua missão de contribuir para "o desenvolvimento do mercado de capitais nacional, nomeadamente pela inovação financeira, assegurando ao mesmo tempo a defesa da estabilidade do sistema financeiro e da proteção dos investidores”, acrescenta o supervisor do mercado.

Com mais de 19 mil investidores num total superior a 714 operações de mercado, a FinTech criada em 2015 já providenciou mais de 14 milhões de euros em financiamento a pequenas e médias empresas (PME) portuguesas. E no final do ano passado anunciou que está a preparar a entrada na bolsa nacional já em 2018.