Há 27 novas medidas de proteção das comunicações em incêndios

Feixes hertzianos como alternativa aos traçados de cabo aéreo, limpeza regular das estações das antenas e a opção por infraestruturas em traçado subterrâneo são algumas das 27 medidas propostas por um grupo de trabalho coordenado pela Anacom para proteger as redes de comunicações em caso de incêndio

As 27 medidas para proteção de telecomunicações nos incêndios foram apresentadas esta terça-feira e algumas necessitam ainda de regulamentação e de alterações legislativas. O Governo está disponível e já tem acordos em prática com a MEO e a Vodafone para uso das infraestruturas e condutas das empresas públicas, nomeadamente a Infraestruturas de Portugal (IP).

Entre as 27 medidas propostas estão a utilização de feixes hertzianos como alternativa aos traçados de cabo aéreo e como sistema de redundância, limpeza regular das estações onde estão instaladas as antenas de telecomunicações, com uma faixa pavimentada em redor dos sites, a opção por infraestruturas em traçado subterrâneo e a promoção da conversão de traçados aéreos em traçados subterrâneos.

Parte da fiscalização destas medidas vai ser assegurada pela Anacom, que foi quem esteve a coordenar o estudo, onde participaram diversas entidades, desde os operadores de telecomunicações, à EDP e ERSE, assim como a Autoridade Nacional da Proteção Civil.