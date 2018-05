FMI partilha previsão do Governo. Défice público baixará para 0,7% do PIB em 2018

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aponta para um défice público de 0,7% do PIB em 2018, de acordo com o comunicado da missão que esteve em Portugal nas últimas duas semanas para a avaliação anual (artigo IV) à economia portuguesa. Este valor é idêntico àquele que foi fixado pelo governo no Programa de Estabilidade 2018-2022 enviado recentemente a Bruxelas. Também na previsão de crescimento os números do FMI e de Mário Centeno coincidem este ano na expetativa de um ritmo de 2,3%.

“Na sequência do bom resultado de 2017, as metas orçamentais de 2018 parecem atingíveis”, sublinha o Fundo. Mas avisa: “As perspetivas de curto prazo para Portugal continuam favoráveis, embora os riscos externos tenham aumentado ultimamente.” Quando fala de riscos, o FMI refere-se ao aumento da incerteza a nível internacional e a maior volatilidade cambial e no mercado de dívida. Basta ver, por exemplo, como os mercados estão a reagir à crise política italiana, com a queda nas cotações e a subida dos juros (yields) da dívida pública.

Para 2019 e 2020, o Fundo prevê uma desaceleração da economia para, respectivamente, 1,8% e 1,5%, com o défice a cair mais lentamente do que aquilo que está previsto pelo governo: 0,3% e 0,2% do PIB, respetivamente.

A missão do FMI sublinha que, para conseguir acelerar o crescimento do PIB a médio prazo, é necessário “reforcar as reformas passadas e gerar investimento adequadamente financiado”. Pede, também, a melhoria das qualificações e da educação e alerta para o risco de se introduzir rigidez no mercado de trabalho.