ERSE lança novo simulador de preços de eletricidade e gás natural

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) aproveitou o Dia Mundial da Energia, que se assinala esta terça-feira, 29 de maio, para lançar um novo simulador de preços de eletricidade e gás natural, atualizando a ferramenta que há vários anos disponibilizava no seu site com novas funcionalidades.

O simulador da ERSE permite ao consumidor fazer estimativas de quanto será a sua fatura com as diferentes ofertas existentes no mercado, podendo fazer as simulações apenas com eletricidade ou só com o gás natural ou ainda pedindo comparações de ofertas duais ou combinações de eletricidade e gás de diferentes fornecedores.

A ferramenta disponibilizada pelo regulador da energia apresenta três casos-base de acordo com um padrão de despesa mensal e também a possibilidade de fazer as comparações de forma personalizada, com os dados concretos de consumo de cada cliente e diversas opções (considerar ou não ofertas com serviços adicionais, incluir ou excluir ofertas com fidelização, analisar ou não tarifários com preços indexados ou selecionar apenas preçários de energia 100% renovável, por exemplo).

O simulador da ERSE vem juntar-se a outras ferramentas do género já disponibilizadas por outras entidades, como a Agência de Energia, que no ano passado apresentou a plataforma Poupa Energia, com o mesmo propósito de comparar as dezenas de ofertas de eletricidade e gás natural.

Pedro Verdelho, diretor de mercados e consumidores da ERSE, considera que “quanto mais instrumentos houver melhor” e acrescenta que o simulador do regulador da energia é “intuitivo e personalizável”.