Constâncio adverte Itália para perigo de nova crise da dívida

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Vítor Constâncio, alertou hoje Itália para as consequências de uma nova crise da dívida soberana se abandonar a disciplina orçamental e a contenção da despesa pública.

"Quando em 2012 os mercados financeiros atacaram o país mostrou-se que os mercados podem ser muito voláteis nas suas perceções e mudar rápida e abruptamente a estimativa de risco para um devedor, por vezes com consequências graves", disse Constâncio em entrevista à revista alemã “Der Spiegel”.

A fracassada tentativa de formação de um governo em Itália entre o Movimento 5 Estrelas e a Liga Norte, que manifestaram a intenção de reduzir os impostos e aumentar a despesa pública, provocou turbulência nos mercados financeiros. Os juros da dívida italiana a dez anos subiram mais de 50 pontos.

O euro e as bolsas europeias também têm estado sob pressão, à semelhança do que aconteceu numa fase da crise da dívida na zona euro.

O vice-presidente do BCE evitou concretizar em que condições o banco europeu poderia intervir em caso de urgência em Itália e assinalou que qualquer intervenção deve "servir o cumprimento do mandato" da entidade e seguir "determinadas condições".

"Itália conhece as regras. Talvez devessem lê-las de novo", afirmou.

Constâncio, que termina o seu mandato no BCE na quinta-feira, disse que após a crise da dívida de 2012, os países do Sul fizeram o suficiente para curar as feridas da união monetária.

"Fez-se muito, todos os países envolvidos reduziram as suas dívidas e têm um excedente na sua balança de pagamentos, é uma grande mudança", apontou.

Segundo o ainda vice-presidente do BCE, a zona euro "aprendeu com a crise", mas faltam ainda alguns passos para reparar a união monetária, indicando, por exemplo, "uma coordenação muito mais estreita" da política orçamental e a conclusão da união bancária.

Constâncio disse ainda que uma guerra comercial em grande escala teria "consequências fatais" para a economia mundial e afirmou que ninguém a deseja porque "todos sabem que só haveria perdedores".