BCP. Sindicato vota contra reforço do Fundo de Pensões da comissão executiva

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) vai votar contra o pagamento de uma contribuição única no valor de 4,9 milhões de euros para o Fundo de Pensões dos administradores destinada exclusivamente ao complemento de reforma dos atuais membros da comissão executiva.

Em causa está o facto "desta verba não ser também para reforçar o Fundo Complementar de Pensões dos Trabalhadores do BCP, cuja contribuição se encontra suspensa", diz o sindicato.

Para presidente do sindicato, Paulo Marcos, esta proposta que vai amanhã, quarta-feira, ser votada em Assembleia Geral e acionistas do BCP é "um claro desrespeito pelo esforço de contenção feito pelos trabalhadores", que tiveram até junho de 2017 os vencimentos congelados durante o período de reestruturação do banco. Por isso, diz "estamos totalmente contra“.

Ao Expresso Paulo Marco afirma não ter dúvidas de que o “BCP fez um trabalho de recuperação notável”, mas não compreende como é que o conselho de Remunerações do BCP "se propõe pagar uma contribuição extraordinária à comissão executiva para reforçar o Fundo de Pensões da mesma quando houve também um esforço colossal dos trabalhadores durante a crise”.

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB vai fazer representar-se na AG do BCP com 100 ações que detém no banco para se fazer ouvir. O sindicato tem à semelhança desta posição no BCP participações simbólicas noutros bancos do sistema para participar nas AG dos mesmos e marcar uma posição.

Paulo Marcos refere que apesar das tentativas, o BCP “não encetou ainda negociações com os sindicatos para discutir aumentos salariais dos trabalhadores”, embora esteja “preocupado em repor perdas de vencimentos dos administradores executivos”, recordando que a comissão executiva em abril “aumentou-se em média 60%” . É por isso que o SNQTB vai votar contra a deliberação sobre a política de remunerações dos órgãos da administração e fiscalização, assim como a alteração dos estatutos da sociedade. Já que para que possa existir a tal contribuição adicional é preciso alterar o Regulamento de Reforma dos Administradores Executivos do BCP, uma vez que na sua versão atual este apenas “permite contribuições para um fundo de pensões no início do mandato”, conclui.

Paulo Marcos afirma que a politica de remunerações deve ser equilibrada e justa "contemplando os trabalhadores, repondo e atualizando retribuições e não permitindo aumentos desproporcionados para os órgãos diretivos". Isto porque o líder do sindicato adianta que assim que puderam "a administração executiva aumentou as suas remunerações que também estavam limitados até que se pagasse a última tranche do empréstimo ao Estado, em média 60%".

Porém, o sindicato, não votará contra outras alterações como sejam a duração do mandato de três para quatro anos, a alteração do número mínimo e máximo dos membros do Conselho de Administração, do reforço do limite da componente variável da remuneração dos administradores, entre outras.

Sindicato vota sim às contas e nova equipa

No que diz respeito aos restantes pontos da ordem de trabalhos da Assembleia Geral do BCP, o SNQTB vai votar favoravelmente as contas do banco e a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2017. E irá acompanhar os votos de "confiança e louvor" propostos, afirma Paulo Marcos.

E justifica: "não vemos motivos de oposição ás equipas propostas para o Conselho de Administração liderado por Nuno Amado e Comissão Executiva presidida por Miguel Maya, assim como para os outros membros dos órgãos sociais como a Comissão de Auditoria e Conselho de Remunerações e Previdência para o próximo mandato com início a 2018.

Trabalhadores deviam ter assento em algumas comissões

Ainda assim, o sindicato “reivindica a participação de trabalhadores qualificados , através dos Sindicatos, em algumas comissões criadas como por exemplo a Comissão de Governo Societário, Ética e Deontologia”. E, aponta argumentos: “ tal como acontece nas mais avançadas democracias e economias europeias (como por exemplo a Alemanha ou os Países Nórdicos), importa implementar o princípio da co-gestão, assim envolvendo os trabalhadores em aspetos fundamentais da gestão das respetivas instituições, reforçando a integração de todos os parceiros relevantes na comunidade empresarial, aplicando um modelo há muito utilizado nas mais poderosas economias do mundo com evidentes provas de eficácia!”.

O sindicato considera que neste âmbito e no caso do BCP, órgãos como a Comissão de Remunerações e Nomeações, o Conselho de Remunerações e Previdência e o Conselho de Auditoria, deveriam ter na sua composição representantes dos Sindicatos”.