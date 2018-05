Altice mantém a oferta de compra da TVI mas não apresentará novos compromissos

A Altice Portugal confirmou esta terça-feira que recebeu na segunda-feira a apreciação da Autoridade da Concorrência (AdC) sobre os compromissos que apresentou para compra da Media Capital, mas "aguarda pela decisão preliminar para se pronunciar processualmente e, no seu seguimento, pela notificação da decisão final, essa sim, vinculativa".

A AdC chumbou os compromissos propostos pela Altice, considerando que os mesmos não garantem a concorrência no mercado, nem protegem suficientemente os direitos dos consumidores.

A Altice, dona da MEO, defende que "apresentou os compromissos que considerou razoáveis para que a as autoridades se pronunciassem, não estando, por isso, disponível para apresentar quaisquer outros, pois se assim procedesse desvirtuaria os pressupostos do processo que dura já há cerca de um ano".

No entanto, a Altice Portugal salienta que "não pode deixar de afirmar que não concorda com o conteúdo da comunicação" da AdC "por não refletir o impacto e relevância dos compromissos assumidos". Diz ainda que os mesmos estão em linha com as melhores práticas de mercado e de outras autoridades europeias em transações similares".

A Altice afirma "estranhar" que a posição da AdC tenha sido tornada pública, "incluindo aos órgãos de comunicação social, no momento em que os advogados da Altice Portugal e um membro do Conselho de Administração desta empresa estavam numa reunião com os serviços técnicos da Autoridade da Concorrência".

E não se fica por aqui, diz também "estranhar que tenham sido suprimidas e ultrapassadas fases do processo formal, nomeadamente o período de discussão com os serviços técnicos" da Concorrência e com "a notificante antes da divulgação pública da comunicação relativa aos compromissos".

Não obstante, a Altice "mantém todo o interesse em realizar este negócio". Ou seja, não retira a oferta e diz estar empenhada na mesma. E assegura que está "disponível para prestar todos os esclarecimentos às autoridades competentes.

A AdC abriu a 15 de fevereiro uma investigação aprofundada à compra do grupo Media Capital pela Altice por considerar existirem "fortes indícios" de que a operação poderia resultar em "entraves significativos" à concorrência.