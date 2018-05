Ações do BCP afundam 7%

As ações do banco Millennium BCP abriram a sessão desta terça-feira em forte queda, negociando mais de 7% abaixo do valor de fecho de segunda-feira, nos 0,2403 euros por ação, com uma desvalorização que estará relacionada com a preocupação dos investidores com a incerteza política em Itália.

Os títulos do banco chegaram a desvalorizar mais de 8%, tendo a partir das 9h20 iniciado um movimento de alguma recuperação. Às 9h55 estavam cotadas 7,76% abaixo do fecho de segunda-feira, segundo os dados da Euronext.

Esta desvalorização colocou as ações do BCP no valor mais baixo desde outubro do ano passado.

Todas as cotadas do PSI-20 estão a negociar no vermelho esta terça-feira. Entre as maiores quedas estão ainda a Pharol, a cair mais de 6%, e os CTT, a desvalorizar mais de 5%.