Concorrência rejeita compromissos da Altice para comprar a TVI

A Autoridade da Concorrência (AdC) rejeitou os compromissos apresentados pela Altice para comprar a Media Capital, que detém a TVI, por entender que os direitos dos consumidores não estão suficientemente protegidos nem garantida a concorrência no mercado, avançou o Dinheiro Vivo.

A decisão já terá sido comunicada à empresa liderada por Patrick Drahi, o qual poderá fazer uma nova tentativa para fechar o negócio ou desistir da operação.

Foi no início de maio que a Altice, a dona da MEO, fez chegar à AdC os compromissos que está disponível a cumprir para ultrapassar os problemas de concorrência levantados pelo regulador e pelos seus concorrentes no âmbito do negócio da compra da Media Capital.

Os compromissos são oito e vão desde autonomizar os negócios de distribuição de canais, de conteúdos, de publicidade e de TDT, a não exclusividade dos canais e a novos canais nas plataformas da MEO, e a criação de uma figura independente para controlar o cumprimento dos compromissos assumidos, conforme fez saber o Expresso.

Outros compromissos prendem-se com a implementação de oferta regulada de acesso à plataforma da MEO e a quaisquer novas plataformas de televisão por subscrição, com um período de duração que vai de cinco a dez anos e a não limitação, direta ou indiretamente, de acesso aos serviços fornecidos por operadores de televisão concorrentes.

A Altice assegurou também que disponibilizará sempre na sua plataforma de televisão por subscrição os canais dos operadores de televisão concorrentes da TVI, e que eles, salvo exceções definidas, estarão nas primeiras oito posições dos alinhamentos dos canais.

Também se comprometeu a disponibilizar o espaço publicitário da Media Capital numa base não discriminatória durante o período de duração dos compromissos e a restringir a mobilidade de trabalhadores entre a MEO e a Media Capital de modo a evitar qulquer risco de troca de informação concorrencialmente sensível, as chamadas firewalls. O acesso à televisão digital terrestre (TDT) seria feito em condições de transparência de preço e numa base não discriminatória, assegurou também a Altice.

No entanto, e segundo o Dinheiro Vivo, a AdC terá considerado que os compromissos “careciam de especificações, apresentavam riscos de monitorização e de eventual incumprimento, bem como de distorção de mercado”. “Os compromissos apresentados não só não garantem o acesso de operadores concorrentes aos conteúdos, nem que o acesso aos mesmos não seja feito através de um aumento dos preços que se irá repercutir nos consumidores com uma subida na fatura mensal”, lê-se no mesmo site.

A rejeição não significa o fim da operação e a Altice poderá agora apresentar novos compromissos que possam ir ao encontro das preocupações levantadas pela AdC.