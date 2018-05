Avaliação das casas em abril continua a subir

O valor médio da habitação para concessão de financiamento pela banca, em abril, subiu 4 euros face ao observado em março, ou seja mais 0,3%. Mas face a abril de 2017 o aumento foi de 5,5%, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística

A nível nacional a avaliação bancária da habitação atingiu uma média de 1.171 euros por metro quadrado. Um valor que segundo o INE “representa um aumento de 0,3% face ao mês anterior e de 5,5% face mesmo mês do ano anterior”.

No que diz respeito aos apartamentos, o valor médio de avaliação subiu 6 euros em abril para 1.224 euros por metro quadrado. Movimento inverso é o apurado nas moradias. O valor médio nestas caiu 3 euros para 1074 euros por metro quadrado.

Ainda segundo o INE mas a nível regional, as maiores subidas do preço médio verificaram-se para o conjunto das habitações na Região Autónoma dos Açores - 2%-, e na Região Autónoma da Madeira - 1,9%.

As únicas descidas tiveram lugar no Centro do país ao caírem 0,4% e no Norte que desceram 0,3%.

De regresso ao valor médio bancário da avaliação para os apartamentos, em abril, o valor mais elevado foi observado no Algarve (1478 euros por metro quadrado) e o mais baixo no Alentejo (956 euros por metro quadrado).

Foi na Madeira que se verificou a maior subida face a março: 2,7%. O centro e os Açores registaram descidas de 0,2% em abril.

O INE refere ainda que, no que diz respeito ao valor médio da avaliação bancária para moradias, os mais elevados foram observados na Área Metropolitana de Lisboa (1452 euros por metro quadrado) e no Algarve (1426 euros por metro quadrado) O valor mais baixo foi identificado no Centro (928 euros por metro quadrado).

Em termos homólogos, “ o maior aumento no valor das avaliações de moradias observou-se na Área Metropolitana de Lisboa , 7,7% e a única variação negativa ocorreu na região do Algarve, 2,5%”.

Comparando com março foi nos Açores e na Madeira que se verificaram as únicas taxas de variação positiva na avaliação de 2,8% e 1,2%, respetivamente.