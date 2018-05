A oportunidade de colocar Portugal no centro da revolução do serviço ao cliente

Os desafios que as novas tecnologias colocam na gestão da relação das empresas com os consumidores estiveram em cima da mesa que juntou os convidados de mais um debate do Ativar o Futuro, projeto que junta Expresso e Microsoft. Conheça as suas opiniões

Para Ana Paula Marques, administradora da NOS, é preciso estar mais alerta para alterar "a tipologia do serviço" prestado Ana Rita Pereira, diretora-executiva para o Sector Público da Microsoft, acredita que responder a clientes mais exigentes implica grandes "alterações estruturais nas empresas" "Só um cliente que sabe o que está a adquirir é fidelizado", diz Fernando Resina da Silva, sócio da Vieira de Almeida & Associados Henrique Martins, presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, garante que em Portugal existe um "desafio de literacia digital" Segundo o presidente do Instituto da Segurança Social, Rui Fiolhais, o público "tem respondido muito bem" a uma relação de maior confiança Steven Braekeveldt, CEO do Grupo Ageas Portugal, não tem dúvidas: "os clientes têm razão em serem mais exigentes"