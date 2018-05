€158 milhões perdidos por dia na Europa

Os atrasos nos pagamentos das empresas aos seus clientes e/ou a fornecedores é, ainda, um dos maiores problemas da economia mundial (em particular na Europa), mas o seu impacto económico-financeiro não tem sido fácil de contabilizar. Contudo, agora há um número que ilustra bem a dimensão do problema.

“Um dia de atraso nos pagamentos custa, nos 27 países da Europa, €158 milhões só em encargos financeiros”, diz ao Expresso Jorge Moreira. De acordo com o consultor sénior da EY-Augusto Mateus, este é o montante a que equivalem os juros que as empresas — apenas do sector privado — pagam pelos empréstimos bancários a que têm de recorrer para pagar aos fornecedores o que não receberam dos clientes nos prazos estabelecidos. “Ou seja, é o que perdem por dia por causa dos atrasos”, nota à margem da terceira conferência “Empresas Mais Fortes”, organizadas pelo Expresso e pelo Banco Santander.

“E isto é só 4% a 5% do montante que lhes devem”, acrescenta, lembrando que o que as empresas pedem adiantado à banca é, por norma, menos do que aquilo que têm a receber.

A situação não é, por isso, otimista, ainda que Jorge Moreira avance que este é um montante que tem vindo a estabilizar ao longo dos anos, porque há algumas melhorias no cumprimento dos prazos na Europa.

E, se a situação é má lá fora, em Portugal é muito pior, pelo menos segundo o estudo da Informa DB que o especialista em análise de pagamentos da empresa, Tiago Conde, apresentou no encontro que decorreu esta terça-feira na sede do Santander, em Lisboa.

De acordo com a empresa de estudos de mercado, na Europa, 39,1% das empresas paga a horas, mas em Portugal, e segundo dados recolhidos em abril de 2018, apenas 15,2% das empresas cumpre os prazos estabelecidos, que são de 30 dias no sector público e de 60 dias nos restantes. “Este número é surpreendente e grave, porque é um dos mais baixos desde 2007. São menos de duas empresas em cada dez a pagar a horas”, diz Tiago Conde. Aliás, Portugal está mesmo no top 5 dos países a nível mundial cujas empresas são menos cumpridoras (ver infografia na página ao lado).

E não estamos a falar de pagar um ou dois dias depois. De acordo com o mesmo responsável, em média, os atrasos são de 26 dias, ou seja, as empresas estão a receber passados 56 ou 126 dias. E há situações piores, porque ainda há muitas empresas a pagar com atrasos superiores a 30 dias e até a 90 dias.

“Isto provoca um grande desgaste”, diz o diretor de Factoring e Confirming do Santander, Jorge Gaspar. “E tem um peso direto no dia a dia das empresas. Por exemplo, um comercial deixa de fazer uma venda porque tem de ir cobrar uma venda que já fez”, repara Tiago Conde. Além disso, leva a que o custo do financiamento seja mais elevado, porque, quando as empresas pedem dinheiro, os bancos incluem os atrasos nos pagamentos no custo de capital, acrescenta Jorge Gaspar. E leva ainda a que se recorra mais ao factoring, ou seja, empresas que recorrem aos bancos para tratar das faturas em atraso com a possibilidade de receber um adiantamento. Segundo este responsável, no ano passado foram tratadas faturas referentes a um montante global de €27 mil milhões.

Em suma, diminui o dinheiro a circular, diz o presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores Portugueses (ACEGE), João Pedro Tavares, o que é mau para a economia e para o tecido empresarial português.

Problema é cultural

A situação dos atrasos nos pagamentos torna-se um flagelo ainda maior quando se percebem quais as principais razões que levam as empresas a não pagar a horas. “A grande maioria dos atrasos não é um problema de tesouraria ou porque a economia está mal, porque agora não está. Existe uma questão estrutural de falta de respeito. Nas empresas não é primordial pagar a horas e às vezes até se castiga o fornecedor porque a encomenda chegou tarde”, repara Jorge Gaspar. Ou seja, o problema é cultural. “Numa empresa, 20% das faturas são pagas a horas, depois há uma ronda de avisos, e há ainda outras que só são pagas quando há uma nota de aviso do advogado”, completa Tiago Conde.

E é cultural até na forma como se lidam com as soluções que se criam para tentar minimizar o problema. Por exemplo, em 2013 entrou em vigor em Portugal uma diretiva da Comissão Europeia que permite cobrar juros de 8% quando as empresas não pagam a horas e que também uma espécie de multa de €40 por processo. Mas “como temos muito poucas empresas grandes e muitas microempresas, não há equilíbrio, e as mais pequenas não têm poder negocial face às grandes e então têm medo de perder o cliente se cobrarem ou exigirem esses juros”, repara Jorge Moreira.

Algum otimismo

Segundo Tiago Conde, apesar de haver mais empresas a não cumprir prazos, os atrasos são agora, na sua maioria, de menos de 30 dias, ou seja, houve uma melhoria de 10 dias. Mas ainda há casos de atrasos superiores a 60 e a 90 dias. Além disso, de acordo com João Pedro Tavares, já se notam algumas melhorias no comportamento das empresas, e isso vê-se no programa Compromisso Pagamento Pontuais, lançado pela ACEGE e que apela às empresas que assumam publicamente o compromisso de pagar nos prazos contratualizados. “Temos 1050 empresas e 20 Câmaras que já aderiram e há alguns dados que mostram que as empresas estão a melhorar, principalmente as autarquias”, diz.

“Só falta o Estado, que é o pior pagador, seguir o exemplo”, diz Jorge Gaspar, que, mesmo assim, está confiante. “A abertura à economia também vai levar a mudar comportamentos. As empresas estão a exportar mais e lá fora as práticas são diferentes e podem acabar por ser mimetizadas cá.”

Citações

A evolução dos últimos meses é preocupante e faz pensar como vamos chegar ao final do ano

Tiago Conde

Especialista em análise de pagamentos da Informa DB

Somos muito permissivos aqui. Fizemos uma revolução com cravos e não com sangue

Jorge Moreira

Consultor sénior da EY-Augusto Mateus

O Estado tem um papel importante ao começar a normalizar os prazos em que paga. Isso tem logo um efeito no resto da economia. Mas sinto que as empresas estão mais responsáveis

Jorge Gaspar

Diretor de Factoring e Confirming do Santander

Se eu pagar a horas e os meus fornecedores não o fizerem, isso significa que eu estou a financiá-los

João Pedro Tavares

Presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores Portugueses (ACEGE)

Cerca de 85% das empresas não cumprem os prazos de pagamento, prazos que são mais alargados do que a média europeia, mas mesmo assim há atrasos. É assustador e preocupante, porque põe em risco a liquidez das empresas e da sua tesouraria

Pedro Castro Almeida

Administrador do Santander

Mau comportamento

Portugal é um dos países do mundo onde as empresas menos cumprem os prazos de pagamento, tendência que se agravou nos últimos meses, de acordo com um estudo da Informa DB

Fora do prazo

Em abril de 2018, apenas 15,2% das empresas em Portugal cumpriam os prazos de pagamento, atingindo um dos valores mais baixos desde 2007. Ou seja, mais de 84% das empresas pagaram fora do prazo.

Em 2016, esses indicadores estavam melhores, com 19,5% das empresas a cumprir as datas de pagamento.

Em 2007, o universo de empresas cumpridoras era de 21,7%.

Portugal está, por isso, muito longe da média europeia, que, em 2016, era de 39,1%.

Em 2016, no pódio dos países mais cumpridores estavam a Dinamarca (com 86,5% das empresas a pagar a horas), a Alemanha (com 81,7%) e a Rússia (com 71,2%). Portugal, com apenas 19,5% das empresas a cumprir as datas, surgia na lista dos piores pagadores, junto a países como Tailândia, Roménia, Israel ou Filipinas. Esse cenário ter-se-á agravado agora, dado que, em abril de 2018, as empresas cumpridoras dos prazos de pagamento eram, como referido, de apenas 15,2%.

Atrasos estão mais curtos

A percentagem de empresas com atrasos superiores a 30 dias diminuiu nos últimos 11 anos, passando de mais de 30% das empresas a pagar com atrasos de mais de um mês em 2007 para 19% em abril de 2018. Ou seja, cada vez menos empresas pagam a mais de 90 dias.

As empresas de alojamento e restauração e ainda as dos transportes são as que mais se atrasam a pagar, ainda que esse atraso seja de até 30 dias e raramente superior a isso. O Estado também é mau pagador. Por exemplo, na área da saúde, em 2017, a dívida dos hospitais atingiu €1592 milhões, mais 22% face ao período homólogo, e a dívida do Estado à indústria farmacêutica era de €930 milhões (e, neste caso, €668 milhões são de atrasos superiores a 90 dias).

