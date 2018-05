Criptomoedas estão num vazio legal

O que é que uma empresa de recrutamento e gestão de talentos tem a ver com o universo das moedas digitais? Aparentemente, nada. Mas a Bityond, fundada há cerca de um ano, arrancou este mês com uma oferta inicial de moeda (ICO, na sigla inglesa) para atrair financiamento. As ICO têm sido cada vez mais utilizadas como forma alternativa de financiamento ao capital de risco tradicional.

Com esta oferta inicial de moeda, a plataforma portuguesa pretende captar um máximo de 400 Ethereum para desenvolver as segundas e terceiras versões da plataforma e a aplicação mobile expandir parcerias e clientes. Uma criptomoeda Ethereum (ETH) equivale a 100 mil Bityonds (BYT) e a 630 dólares (€537).

A empresa oferece aos titulares de BYT, como contrapartida, a possibilidade de participarem em sondagens relacionadas com o desenvolvimento da plataforma e de doarem tokens (uma espécie de chave de segurança que dá acesso à plataforma) para o mesmo fim.

Já antes da publicação desta versão do documento, a interação entre o regulador liderado por Gabriela Figueiredo Dias e a empresa de recrutamento e gestão de talento deu azo às referidas alterações, para evitar problemas futuros. No whitepaper da empresa liderada por Pedro Febrero — onde se encontram os termos, características e condições de aquisição — pode ler-se que “a BYT não vai redistribuir dividendos ou realizar qualquer tipo de pagamentos” aos titulares, de forma a “evitar que a CMVM a trate como um valor mobiliário”.

A intervenção da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) passou por pedir à empresa que “os vários elementos informativos disponibilizados não contivessem linguagem que, erradamente, pudesse originar confundibilidade da criptomoeda Bityond com um valor mobiliário ou do ICO com uma oferta pública”, afirmou o regulador em comunicado.

Apesar de todos os cuidados, a operação avança, pelo facto de a CMVM ter concluído que este “produto atípico” não está sob a sua alçada.

CMVM descarta supervisão

A operação levantou dúvidas à CMVM, que, tendo tido conhecimento pela imprensa, analisou o âmbito da oferta e as condições que oferecia aos potenciais investidores. Para chegar a uma conclusão: “A criptomoeda Bityond não constitui um valor mobiliário.” E acrescenta em comunicado que, apesar da sua natureza atípica, “as transações sobre as mesmas estão fora” do seu perímetro de supervisão.

Ao Expresso, fonte do regulador do mercado referiu mesmo que “há um vazio legal” na supervisão deste investimento. Da mesma forma, o Banco de Portugal (BdP), segundo apurou o Expresso, não supervisiona a emissão ou comercialização de moedas que não têm curso legal (ver caixa “Moedas virtuais preocupam”).

O regulador do mercado de capitais explica que esta emissão não tem as características de produtos que estão sob a sua alçada, como obrigações, unidades de participação e derivados, normalmente transacionados no mercado de valores mobiliários.

No entanto, a CMVM vai continuar atenta aos contornos desta operação, uma vez que podem existir alterações que possam originar “uma conclusão diferente acerca da natureza jurídica da criptomoeda Bityond”. O supervisor de mercado promete acompanhar de perto a evolução das criptomoedas, “no sentido de salvaguardar a proteção dos investidores em situações em que estejam efetivamente a ser oferecidos valores mobiliários, ainda que de natureza atípica”.

Convém recordar que ainda não existem orientações claras a nível europeu — da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA), da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu (BCE) — sobre o enquadramento regulatório destas moedas digitais.

Contudo, no princípio do ano, e após a queda abrupta das criptomoedas (em particular, da Bitcoin), as autoridades de supervisão europeias alertaram para a sua “volatilidade extrema” e o “risco de bolha de mercado”. E referiram que estas colocavam em risco uma grande quantidade ou a totalidade do dinheiro investido em moedas virtuais.