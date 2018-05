Washington Post recomenda 10 cidades para viver fora dos EUA. Uma é portuguesa

“Dez cidades atrativas que provam que você pode mudar do país e viver confortavelmente”. Este é o título de um artigo do jornal norte-americano Washington Post, publicado esta semana. Uma dessas cidades é em Portugal. Só que não é uma cidade. É uma vila. É Cascais.



Por “atrativas” o Washington Post quer dizer “a preços acessíveis”. Pelo menos para bolsos americanos. “Comprar uma casa fora do país não é só para os ricos. Em alguns casos, viver no estrangeiro é mais barato do que viver nos Estados Unidos”, escreve o jornal. Estima-se que cerca de nove milhões de norte-americanos vivam fora dos “States”.



A seleção feita pelo Washington Post não escolhe as cidades mais baratas, antes aquelas que “oferecem um bom valor”, ou, se quisermos, uma boa relação qualidade/preço, ou melhor, qualidade de vida/custo de vida. A pesquisa foi feita cruzando informações da International Living, a partir de estudo de visitas aos locais



É assim que, na lista das “dez cidades” aparece Cascais. A vila é apresentada como sendo “cosmopolita mas relaxada”, e como tendo historicamente crescido de vila piscatória para local frequentado pela alta sociedade depois de D. Luis a ter escolhido como retiro de verão. A partir daí, começaram a ser construídas casas e mansões de luxo.



“Não é apenas a beleza impressionante da baía que encanta tanto os habitantes como os visitantes. Cascais é conhecida pelas suas belas praias, parques cuidados, lojas que oferecem artigos tradicionais como cerâmica e rendas, e boutiques de roupa de luxo. Uma multiplicidade de restaurantes fornece lugares ao ar livre, e muitos museus interessantes podem ser visitados pelos amantes de arte ou de história”, escreve o Washington Post, que elogia o estado de conservação, embelezamento e limpeza da vila, que goza de um clima temperado ao longo do ano.



E depois vem o custo de vida: Cascais não é demasiado cara, escrevem os americanos. Vistos de cá, os preços do imobiliário estão cada vez mais elevados, mas a vista a partir do outro lado do Atlântico é bem mais otimista: “Os preços do imobiliário em Portugal estão entre os mais baixos da Europa”, escreve o jornal.



O Washington Post descreve que casas de um quarto começam nos 120 mil dólares (102 mil euros ao câmbio atual). Os preços nos condomínios andam à volta dos 362 dólares (310 euros) por metro quadrado no centro de Cascais e pelos 174 dólares (150 euros) nos arredores. “Alugar um apartamento de dois quartos custa cerca de 750 dólares [650 euros] por mês”.



A vila portuguesa é apenas uma das dez recomendações de “cidades atrativas” do Washinton Post. Eis a lista completa:

Arequipa, Peru Cascais, Portugal Central Valley, Costa Rica Cuenca, Equador Granada, Nicarágua Malaga, Espanha Medellin, Colômbia Pedasi, Panamá Penang Island, Malásia Riviera Maya, México