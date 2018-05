Santos Silva: “O PS não é o partido do povo da esquerda”

"Há uma discussão política, doutrinária e ideológica em curso no PS, são típicas dos partidos democráticos. António Costa encarna bem o que é o PS, centro-esquerda", afirma Augusto Santos Silva, em entrevista publicada este sábado no Expresso.



No fim de semana em que o PS se reúne em congresso, o dirigente responde: "Não diria que o PS se dirige apenas e sobretudo às classes médias. Do ponto de vista social, a dinâmica não se reduz à tensão entre classes operárias ou populares de um lado e burguesia do outro."



O PS, diz, "deve dirigir-se ao conjunto dos portugueses e, portanto, não é o partido do povo da esquerda, nem da direita nem do centro, se acaso este povo existe. Dirige-se a todos os portugueses. É isso que faz do PS um partido central no sistema político-partidários."



