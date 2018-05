Rendimento por habitante: Portugal cai para 21º na União Europeia

Foi em 1999 que surgiu o euro, que António Guterres ganhou as eleições a Durão Barroso, que o Porto conquistou o pentacampeonato de futebol, que Macau voltou para a China e que o país se emocionou com a luta pela independência de Timor-Leste e a morte de Amália. Foi também nesse ano que o chamado produto interno bruto per capita em paridades de poder de compra (PIB per capita) atingiu o valor recorde de 84% da média da União Europeia (UE). Desde então, o país jamais repetiria a proeza de se aproximar assim tanto do padrão de desenvolvimento europeu.



Os dados agora atualizados pela Comissão Europeia revelam que o ano de 1999 permanece como o “expoente máximo” do desenvolvimento do país. Até porque Portugal está cada vez mais próximo, não do pelotão da frente, mas do “lanterna vermelha” desta corrida europeia pela convergência.



Em 2017, o país até conseguiu crescer acima da média europeia e evitar ser ultrapassado pelos rivais de Leste: convergiu para 78% do PIB per capita da UE ao registar uma taxa de crescimento económico de 2,7%, a mais elevada no século XXI.



Mas, em 2018, o ritmo de crescimento previsto para Portugal (2,3%) já não será suficiente para evitar a ultrapassagem, de uma assentada, de três rivais de Leste: Lituânia, Eslováquia e Estónia.



