Olá, eu sou a Ester e vou ser a sua nova taxa de juro

O nome é bíblico, mas é mesmo de juros que vamos falar. “Ester” é o acrónimo para “euro short-term rate”, nome com que o Banco Central Europeu (BCE) batizou a nova taxa interbancária para operações em euros, que deverá substituir a Euribor. Com objetivos claros: aumentar a transparência e reduzir a possibilidade de manipulação. A fase de testes já arrancou e a Ester deverá estar em funcionamento até ao final de 2019. Para as famílias e as empresas, o que vai mudar? Ainda não há certezas, apontam os analistas contactados pelo Expresso. Mas, os juros de créditos e depósitos podem sofrer oscilações.

1. Porque é que vai ser criada uma nova taxa interbancária na Europa?

Já há vários anos que se tenta reformar a Euribor, a taxa de juro de mercado que é a referência para créditos e depósitos na zona euro, mas, também, para inúmeros produtos financeiros. Isto porque tem limitações que a tornam pouco transparente e propensa a manipulações, podendo “não traduzir as condições de mercado”, alerta João Queiroz, diretor da Banca online do Banco Carregosa.

“Uma das grandes limitações da Euribor é o facto de se basear em suposições do que os bancos acreditam que seriam cobrados caso pedissem dinheiro emprestado a outros bancos, e não em transações reais”, destaca Seteven Santos, responsável da área de plataformas de negociação do BIG. A explicação está na metodologia para o cálculo diário desta taxa, nos diversos prazos: o valor apurado para a Euribor, em cada prazo, resulta de um inquérito diário a um painel de bancos, onde se inclui a Caixa Geral de Depósitos (o único banco em Portugal incluído neste painel). Depois é apurada uma média, ponderada pela dimensão das operações anunciadas no referido inquérito.

Como resultado, a Euribor “é facilmente manipulável por operadores que pretendam aumentar ou diminuir a taxa”, considera Steven Santos. Sinal disso, durante os anos da crise rebentaram escândalos de manipulação, que abalaram a confiança dos mercados financeiros nesta taxa de referência para operações em euros. No final de 2013, por exemplo, a Comissão Europeia aplicou uma multa recorde, de 1,71 mil milhões de euros, a alguns dos maiores bancos do mundo por funcionamento em cartel na manipulação da Euribor e da Libor (a taxa de referência na praça de Londres), num caso que envolveu o Deutsche Bank, a Société Générale, o JP Morgan, o Citigroup, o UBS, o Barclays, o HBSC e o Crédit Agricole.

2. Quais as diferenças entre a Ester e a Euribor?

Ao contrário do que acontece na Europa, nos Estados Unidos utiliza-se como indexante a Prime Rate. Uma taxa de juro “que é mais transparente e credível, dado que consiste na taxa cobrada pelos bancos aos seus clientes com melhor qualidade de crédito, nomeadamente grandes empresas”, frisa Steven Santos. E é neste sentido que se procura caminhar na Europa.

“A Ester é uma combinação entre a atual Euribor, baseada em inquéritos sobre expectativas de custo do dinheiro, e o Prime Rate praticado nos EUA”, aponta Steven Santos.

Uma solução híbrida, que o especialista do BIG considera “adequada”, dado que “na zona euro poderia não haver transações efetivas suficientes numa base diária para criar um indexante fiável”. Além disso, “poderiam ocorrer distorções grandes ao passar de um modelo assente em expectativas para um modelo baseado em empréstimos reais, exacerbadas pelo facto de a Euribor ser a referência em milhares de contratos de crédito e instrumentos derivados”, alerta Steven Santos.

3. A Ester vai mesmo avançar?

Tudo indica que sim. “A questão não é se vai, mas quando. Isto porque há mesmo necessidade de substituir a Euribor”, frisa João Queiroz. E a Euribor pode ter mesmo fim à vista. “Tendo em vista a manipulação e a fraude associadas à Euribor nos últimos anos, acredito que haja um forte incentivo para descontinuar a Euribor”, afirma Steven Santos. João Queiroz aponta no mesmo sentido: “Findo o prazo de adaptação, provavelmente a Euribor acabará por cair”.

Há um ano, a primeira tentativa de reformar a Euribor, passando para a Euribor-Plus, acabou por falhar. Esta taxa assentava numa metodologia de cálculo totalmente baseado em transações efetivas. Mas o Instituto Europeu dos Mercados Monetários (EMMI), que gere e divulga a Euribor, concluiu que naquela altura não seria possível fazer a transição sem que houvesse “sobressaltos”. Mas como a Ester assenta numa metodologia híbrida, este risco é minorado e a nova taxa deve mesmo avançar.

4. Qual o calendário previsto?

A nova taxa já entrou em fase de testes (desde o início de maio), mas ainda tem um longo caminho a percorrer. Na segunda metade do ano deverá ser sujeita a nova consulta pública - tendo em conta já os resultados dos testes - e prevê-se que esteja em aplicação até ao final de 2019. Mas será ainda necessário definir um período de transição da Euribor para a Ester. Nesse período de transição “deverão conviver as duas taxas e a Ester vai sendo afinada”, avança João Queiroz.

Os moldes e o calendário dessa transição são ainda uma incógnita. E há muitas interrogações por responder. A começar pelo que vai acontecer aos contratos de crédito em curso que utilizam a Euribor como indexante: haverá migração para a Ester ou a esta taxa irá aplicar-se apenas aos novos contratos? “Ainda falta muita informação”, alerta João Queiroz, lembrando que “terão de ser os supervisores a definir como será feita a transição e em que prazos”. O Expresso questionou o Banco de Portugal, mas até ao fecho desta edição não recebeu resposta.

5. Qual vai ser o impacto para as famílias e as empresas da migração para a Ester?

Em Portugal, a Euribor é o principal indexante dos créditos às famílias e às empresas, servindo também como referência para os juros pagos em muitos depósitos bancários (em especial depósitos a prazo). Basta notar que cerca de 95% dos empréstimos às famílias para comprar casa são de taxa de juro variável indexada à Euribor (o mais comum é estarem indexados à Euribor a três meses ou a seis meses, embora nos novos créditos a regra tenha passado a ser a Euribor a 12 meses). Por isso, a migração para a Ester é um tema sensível.

O impacto ainda é incerto, porque “dependerá das alterações existentes entre a Euribor e a Ester em termos de cotação e volatilidade”, aponta Steven Santos. Se a Ester se vier a revelar mais elevada do que a Euribor, nos diversos prazos, as famílias verão as suas prestações do crédito aumentar, tal como os juros dos seus depósitos. No cenário inverso, as prestações irão baixar, tal como o rendimento dos depósitos. É exatamente para aferir este tipo de diferenças e efetuar as afinações necessárias à Ester que serve a fase de testes em curso, bem como o período de transição que necessariamente se seguirá.

Contudo, o impacto para as famílias poderá ser limitado, considera João Queiroz. Como estamos com taxas Euribor historicamente baixas nos diversos prazos - estão mesmo em terreno negativo - “provavelmente não se notarão desvios relevantes” para a Ester. Por isso, “os particulares, provavelmente, não sentirão muito a mudança de taxa”, considera o especialista do Banco Carregosa. Mas, “nos contratos com grandes montantes poderão sentir-se alguns desvios”, remata.