Guerra sem quartel no El Corte Inglés

Há uma guerra de tronos no El Corte Inglés (ECI). A disputa familiar da herança do antigo presidente da empresa, Isidoro Álvarez, falecido em setembro de 2014, está a afetar a imagem desta companhia emblemática no panorama económico espanhol. Álvarez, sobrinho e sucessor designado do mítico fundador dos grandes armazéns, Ramón Areces, ocupou a presidência durante 25 anos e supôs que deixava tudo resolvido quando em 2012 lhe foi detetada uma grave doença respiratória que acabou por matá-lo. Entre as suas disposições figurava a designação do seu sobrinho, Dimas Gimeno, como sucessor à cabeça da companhia e a partilha da sua herança entre a sua mulher e as filhas desta, os seus dois irmãos e sobrinhos, entre os quais o próprio Dimas. Hoje os factos demonstram que Isidoro Álvarez não contemplou todos os cenários e, muito menos, o de um azedo confronto dos seus familiares.

Isidoro, que se casou tarde com a viúva de um conhecido empresário hoteleiro madrileno e adotou como suas as filhas do primeiro casamento da mulher, Marta e Cristina, nunca previu, por exemplo, que estas lutariam por assumir um papel mais ativo e determinante na gestão do ECI.

No entanto, são elas quem patrocina agora a destituição do primo como presidente, apoiadas em alguns membros históricos do conselho de administração da sociedade. As irmãs Álvarez já conseguiram em outubro do ano passado tirar a Dimas Gimeno os poderes executivos que tinha juntamente com o cargo de presidente, algo que este considerou uma humilhação degradante. A partir desse momento, a guerra de clãs foi declarada. Surgiram providências e reclamações judiciais, como a interposta por Maria Antónia Álvarez, mãe de Dimas e irmã de Isidoro, impugnando a decisão testamentária do irmão que reduziu o legado em dinheiro de €10 para €5 milhões. Hoje, com a segurança de contar com apoios suficientes para levar a cabo os seus intentos, Marta e Cristina Álvarez patrocinam a saída de Gimeno da presidência não-executiva do El Corte Inglés, o que se verificará antes da assembleia geral de acionistas prevista para agosto. Na próxima quarta-feira, realiza-se um Conselho de Administração ordinário onde não está descartada a hipótese de os adversários de Gimeno conseguirem, com algum estratagema legal, introduzir a sua demissão na ordem de trabalhos.

Dimas Gimeno, segundo fontes próximas, está disposto a batalhar não só pelos seus interesses pessoais e dos seus familiares mais próximos, mas também pelo futuro saudável da sociedade a que ainda preside. Não obstante, está a considerar a oferta que lhe foi feita recentemente por vários dirigentes históricos do ECI, em nome das filhas de Isidoro, de vender por €700 milhões a participação de 7,5% de que dispõe com a sua mãe e o seu tio no capital da sociedade. O capital do ECI está assim repartido: 37,39% da Fundação Areces; 22,18% da IASA (Isidoro Álvarez, Sociedade Anónima), sociedade patrimonial do presidente falecido, controlada em 70% pelas filhas e pela viúva e na qual Dimas Gimeno, a sua mãe Maria Antónia e o seu tio Carlos dispõem em conjunto de 7,5%; 7% da Cartera Mancor (sociedade instrumental da família Garcia Miranda); e 10% (ampliáveis para 14%) do xeque Hamad bin Hassim bin Jaber al Thani, do Qatar, a quem Gimeno recorreu em busca de ajuda quando descobriu os graves problemas financeiros do ECI.

O resto do capital é de empregados e fornecedores. A venda ao xeque foi muito mal recebida pelo sector familiar da companhia que quer a demissão de Dimas Gimeno, bem como a sua intenção de colocar a sociedade em bolsa este outono. Na opinião do ainda presidente, se não se permite a entrada de capital, não se aborda seriamente a internacionalização e não se aposta nas vendas online, a viabilidade da mítica marca (1400 lojas, 100 mil trabalhadores e 2,4% do PIB espanhol) está em risco.