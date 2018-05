Falta de pilotos e limitações em Lisboa e Porto travam easyJet

A sobrelotação dos aeroportos de Lisboa e Porto e a falta de pilotos limitaram o crescimento da easyJet entre setembro de 2107 e março de 2018 (últimos números disponíveis) e vão voltar a fazê-lo nos seis meses seguintes. Lisboa precisa “urgentemente” de alargar o espaço de pista de aterragem no aeroporto Humberto Delgado, diz sem vacilar o diretor-geral da easyJet em Portugal, José Costa. E há uma solução em cima da mesa que passa, em parte, por fechar a pista transversal.

“Estamos a deixar Lisboa chegar a uma situação dramática. O projeto de reestruturação do tráfego aéreo de Lisboa está em marcha, e o Montijo, se tudo correr bem, estará em funcionamento em 2022. Mas faltam ainda quatro anos. Portugal como destino turístico está a perder oportunidades”, alerta o gestor. “Com o fecho da pista transversal, cujo uso não é recomendável, podemos ter mais estacionamentos, reorganizar o fluxo de aviões e estender os terminais”, explica. E avança: a ANA já tem desenhado o plano para fechar essa pista mas precisa de autorização do Governo.

Apesar das limitações, a easyJet em Portugal conseguiu crescer 8,4% entre setembro 2107 e março de 2018, praticamente em linha com a easyJet global, cujo crescimento foi de 8,8%. “Foi melhor do que prevíamos. Mas estamos habituados a crescer o dobro da rede easyJet”, sublinha. “Podia ter sido melhor se Lisboa não estivesse congestionada e se o Porto tivesse mais capacidade”, acrescenta.

Foram transportados 2,070 milhões de passageiros pela easyJet — 1,17 milhões em Lisboa —, com uma taxa de ocupação de 95,7%, a mais elevada da rede. São mais 2,1 pontos percentuais que em 2017. É o resultado de 61 rotas para sete países, em 31 aeroportos.

Nos próximos meses, dada a estagnação prevista no verão por constrangimentos no aeroporto de Lisboa e Porto, a easyJet prevê que o crescimento baixe e fique nos 5% em 2018.

Em Portugal, onde tem uma base desde 2012, a easyJet enfrenta a falta de pilotos e a subida da taxas aeroportuárias pela ANA, a gestora da infraestrutura aeroportuária controlada pela francesa Vinci. A empresa está a contratar 400 pilotos. José Costa afirma que não é fácil atrair pilotos para Portugal por falta de competitividade fiscal. “Em Espanha um comandante com um custo idêntico ao que a easyJet tem em Portugal leva para casa em termos líquidos mais 30%. Andamos há mais de dois anos a pedir ao ministro (do Planeamento) Pedro Marques que aplique aos pilotos o regime que aplica às chamadas profissões de valor acrescentado. Se o ministro quiser pode fazê-lo. Tem a anuência do ministro das Finanças e um parecer positivo do ministro da Economia”, frisa. E explica que quando é contratado um comandante, são contratados mais copilotos, mais tripulação, é possível ter mais aeronaves a voar. “Não conseguimos compreender esta teimosia”, lamenta José Costa. E sublinha: “No Porto temos quatro aviões e um piloto e meio. Temos de pedir pilotos a outras bases que por questões fiscais têm de ficar menos de seis meses”.

A easyJet, ao contrário da Ryanair, não tem tido conflitos com os trabalhadores. “A nossa forma de estar é diferente. Por filosofia própria a easyJet trabalha respeitando a jurisdição local de cada base. Os contratos são locais, respeitamos a leis laborais locais. Em Portugal temos 334 trabalhadores, todos com contratos portugueses e a descontar para a Segurança Social portuguesa”, explica. Diz ainda que a easyJet reconhece as negociações com os sindicatos portugueses e faz questão de dar aos seus trabalhadores condições dentro do melhor de cada país.

Entretanto, embora ainda esteja a digerir a compra da Air Berlin, a casa-mãe easyJet teve entre setembro de 2017 e março de 2018 um lucro de 8 milhões de libras, naquele que foi uma dos “melhores invernos de sempre”. A compra da Air Berlin foi um passo na consolidação na Europa, num sector que nos próximos tempos terá de enfrentar uma subida do preço de petróleo, já em marcha.