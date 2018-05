A era de juros baixos chegou ao fim?

Os juros (yields) da dívida portuguesa pregaram um susto esta semana depois de ser conhecido o novo Governo italiano, um cruzamento entre a Liga e o 5 Estrelas. Os mercados reagiram mal e as taxas disparam na maior parte dos periféricos da zona euro. A taxa a 10 regressou a 2% logo na segunda-feira, o valor mais alto desde fevereiro. Em Itália, o epicentro do stresse político, os juros dispararam para valores acima de 2,4%. Esta situação deixa antever que o Estado português poderá ter de pagar mais pelas próximas emissões de Obrigações do Tesouro.

Para continuar a ler, clique AQUI