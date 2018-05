Reembolsos de IRS e IVA mais rápidos ditam agravamento do défice

Até abril, as contas públicas registaram um défice de 2,022 mil milhões de euros, o que traduz um agravamento de 165 milhões de euros. Ministério das Finanças justifica a evolução com redução do prazo médio de reembolso de IRS e IVA

Nos primeiros quatro meses do ano, as Administrações Públicas registaram um défice global de 2,022 mil milhões de euros, indica uma nota do Ministério das Finanças enviada às redações, a propósito da síntese de execução orçamental até abril, que é divulgada esta sexta-feira. Este valor representa um agravamento de 165 milhões de euros face ao período homólogo.

Uma evolução que as Finanças justificam com fatores especiais que influenciam a execução "mas não afetam o défice anual". Quando corrigidos esses fatores especiais, a evolução das contas públicas "está em linha com a melhoria prevista do défice em contas nacionais inscrita no Orçamento do Estado 2018", garante o Ministério liderado por Mário Centeno.

As Finanças destacam em particular os reembolsos do IRS e do IVA.

Assim, até abril, a receita fiscal do subsector Estado cresceu apenas 1,4%. "A evolução desta receita está influenciada pelo crescimento dos reembolsos de 25% (mais 563 milhões de euros) face ao período homólogo", salientam as Finanças, destacando que é o "resultado da redução do prazo médio de reembolso".

Já a receita com contribuições para a Segurança Social registou um "forte crescimento de 6,7%", benficiando "do comportamento do mercado de trabalho", frisa a nota das Finanças.

Já a despesa das Administrações Públicas cresceu 4,1%, ultrapassando a expansão da receita total (que ficou pelos 3,8%).

Este aumento da despesa reflete "a redução dos pagamentos em atraso na Saúde e o acréscimo dos encargos com o pagamento de cupões de swaps em várias empresas públicas", salientam as Finanças.