Juros fecham no nível mais alto desde fevereiro

A semana encerrou com os juros das Obrigações do Tesouro português em 1,97%, sob efeito do contágio italiano. Prémio de risco da dívida soberana disparou para Espanha, Itália e Portugal

A semana ficou marcada pelo contágio italiano na península ibérica, e em particular em Portugal.

Os juros (yields) das Obrigações do Tesouro português no prazo a 10 anos fecharam esta sexta-feira em 1,97% no mercado secundário da dívida pública, um máximo desde fevereiro. Uma subida de 12 pontos-base em relação ao encerramento na semana anterior. Durante a sessão chegaram a estar acima de 2%. Quanto às obrigações espanholas naquele prazo de referência, os juros encerraram em 1,46%, dois pontos-base acima do fecho da semana passada.

O contágio veio da península itálica. Os juros dos títulos do Departamento do Tesouro italiano naquela maturidade encerraram a semana em 2,47%, o valor mais elevado em 14 meses. Os juros, neste caso, subiram 25 pontos-base em relação ao fecho uma semana antes.

Nos restantes países periféricos (como Grécia, em contagem decrescente para saída do resgate em agosto, e Irlanda) e do centro do euro, os juros desceram esta semana, com destaque para a Alemanha (uma redução de 18 pontos-base). Surge, assim, um contraste nítido entre os três periféricos ibéricos e transalpino e o resto da zona euro.

Prémio de risco dispara em Espanha, Itália e Portugal

Em virtude da descida do custo de financiamento da dívida alemã que serve de referência, disparou o prémio de risco da dívida de longo prazo de Espanha, Itália e Portugal.

O aumento mais expressivo registou-se no prémio da dívida italiana, que subiu 43 pontos-base (quase meio ponto percentual), de 164 para 207 pontos base, entre 18 e 25 de maio. No caso português, no mesmo período, a subida foi de 30 pontos-base, de 127 para 157 pontos-base, e para Espanha o aumento foi de 20 pontos-base, de 86 para 106 pontos-base.

Com este disparo nos prémios de risco dos três periféricos - em que dois deles representam a terceira e quarta economias do euro -, alguns analistas começaram a agitar o temor de uma recaída na crise das dívidas soberanas na zona euro.

O risco Conte

Os mercados financeiros estão em alerta vermelho em relação ao futuro governo 'verde-amarelo' transalpino chefiado pelo indigitado Conte, nascido do contrato político para um governo de maioria entre o Movimento 5 Estrelas, o partido mais votado, e a Liga (ex-Liga Norte), força política que liderava a coligação de direita nas eleições de março.

Os alertas mais ruidosos vêm da Alemanha. "Se a Grécia era uma bomba para a zona euro, a Itália é uma bomba nuclear", diz o editorial online deste fim de semana da revista alemã Der Spiegel. O Commerzbank, banco alemão, estima que o programa do 'governo de mudança' em Roma implicará um disparo do défice orçamental italiano dos atuais 2,3% do PIB para 7%. Além disso, há diversos pontos potenciais de confronto entre as medidas programadas no programa do futuro executivo romano e as regras atuais da Comissão Europeia.