Tarifas aduaneiras: Os automóveis são o novo alvo de Trump

A Casa Branca está a estudar a aplicação de novas tarifas aduaneiras sobre os carros importados. Caso venha a confirmar-se esta medida, o protecionismo americano chega, agora, ao sector automóvel, alegando, mais uma vez razões de "segurança nacional", noticia a agência Reuters citando um responsável do Departamento do Comércio dos EUA.

Os Estados Unidos querem, agora, investigar se a importação de automóveis e componentes automóveis está a afetar a capacidade de investigação e desenvolvimento da sua indústria.

Num comunicado citado pela Reuters, o secretário de Estado do Comércio, promete uma "investigação justa e transparente" sobre este assunto.

Depois do anúncio de tarifas sobre as importações de aço (25%) e de alumínio (10%) e da escalada da tensão comercial à escala global, o presidente norte-americano, Donald Trump, volta-se, assim, para a indústria automóvel e, numa mensagem no Twitter, já deixou clara a sua posição: "Brevemente vai haver novidades para os nossos fantásticos trabalhadores americanos do sector automóvel. Depois de muitas décadas a perderem os vossos postos de trabalho para outros países, já esperaram demasiado tempo!", escreveu.

Trump garante, também, num tweet, que está a preparar-se para assinar "grande legislação" dentro de pouco tempo.

Caso venha a confirmar-se esta intenção, as novas tarifas vão penalizar especialmente fabricantes asiáticos como a Toyota, Nissan, Honda e Hyundai que têm nos EUA um mercado chave, sublinha a Reuters, mas a indústria europeia também será afetada.

As negociações de um novo Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA) também terão contribuído para a atenção dada ao sector automóvel pela Casa Branca, apostada em trazer de volta aos Estados Unidos produção de carros que foi sendo deslocalizada para outros países como o México. E um responsável da administração Trump citado pela Reuters admite que um dos objetivos desta medida é pressionar o Canadá e o México a fazerem concessões no âmbito do novo acordo NAFTA.