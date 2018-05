EDP questiona direito da China Three Gorges a participar em novas reuniões do grupo

O Conselho Geral e de Supervisão da EDP pediu esclarecimentos à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) sobre se a China Three Gorges (CTG) tem ou não direito a participar em futuras reuniões daquele organismo, uma vez que, após ter lançado uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a EDP, poderá incorrer numa situação de conflito de interesses.

O pedido de esclarecimento do Conselho Geral da EDP (organismo onde têm representação os maiores acionistas da elétrica) visa saber se há limitações no acesso à informação por parte da CTG e no direito a participar em reuniões e deliberações do Conselho Geral por parte dos representantes chineses.

A CMVM, segundo nota publicada no seu site, explica que “no âmbito do direito dos valores mobiliários não existe norma, legal ou regulamentar, que discipline a questão apresentada”.

“A existência de eventuais restrições é, pois, matéria disciplinada, nos termos gerais, pelas regras e de acordo com os mecanismos previstos na legislação societária”, acrescenta a CMVM.

Ou seja, terá de ser o próprio Conselho Geral da EDP a deliberar, de acordo com os estatutos da empresa, sobre o nível de acesso e participação que será dado à CTG durante da OPA.

O regulamento do Conselho Geral da EDP já prevê que “um membro do CGS não deve participar em qualquer votação em relação à qual tenha, por conta própria ou de terceiro, um interesse em conflito com o da sociedade ou de uma sociedade dominada”.