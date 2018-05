Pedro Siza Vieira garante que nunca se reuniu com a China Three Gorges

Ministro assegura que a reunião ocorrida antes da OPA contou com vários representantes do Conselho Geral da EDP, e não apenas com responsáveis da China Three Gorges

"Eu nunca me reuni com a China Three Gorges. Reuni-me com representantes do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, um dos quais era representante da CTG no Conselho Geral", declarou esta quarta-feira o ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, sobre a relação com a empresa que lançou uma OPA sobre a EDP.



À margem de uma conferência sobre fusões e aquisições promovida pela PLMJ e pelo Jornal de Negócios em Lisboa, o ministro disse ainda que enquanto trabalhou na sociedade de advogados Linklaters, de que a CTG é cliente, não se envolveu com a empresa chinesa. "Eu nunca tratei com a CTG", assegurou em declarações aos jornalistas.



O governante não quis, contudo, esclarecer desde quando a CTG é cliente da Linklaters e sobre se tal relação começou quando Siza Vieira ainda era sócio daquela firma.



Pedro Siza Vieira disse também não ter tido responsabilidade na alteração que o Governo fez ao Código de Valores Mobiliários, no âmbito do programa Capitalizar, e que agora permitirá ao Estado chinês não estar limitado a 25% dos direitos de voto na EDP, onde detém 28,25% do capital.



"A estrutura de missão de que fiz parte fez diversas propostas. Essa alteração não foi nossa iniciativa", afirmou Siza Vieira, indicando que a questão do Código de Valores Mobiliários deve ser colocada ao Conselho de Ministros.



Sobre a empresa imobiliária que criou antes de ir para o Governo, como noticiou ontem o jornal digital Eco, o ministro admitiu que durante dois meses desconhecia que não podia acumular a gerência da empresa com funções governativas, pelo que quando foi alertado para tal renunciou à gerência da sociedade que tem com a sua mulher.