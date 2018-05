O novo consumidor: "Ninguém quer esperar mais do que 30 segundos para ser atendido"

Um consumidor mais exigente e com maior nível de conhecimento exige das empresas uma capacidade de resposta rápida, simples e eficaz, que se traduza numa solução, de preferência, numa única interação. Este é o perfil de cliente atual com que as organizações têm que aprender a lidar, sob pena de perderem pontos para a concorrência. "Ninguém quer esperar mais do que 30 segundos para ser atendido por telefone, nem mais do que 5 a 9 minutos presencialmente", refere Ana Rita Pereira.

A diretora executiva para o setor público da Microsoft Portugal falava durante mais um debate "Ativar o Futuro", que decorreu esta manhã na sede do Expresso, e que teve como tema "Os novos desafios dos consumidores e clientes".

"Estarão as organizações a cumprir as promessas aos seus clientes?" foi a questão que deixou no ar, em jeito de mote para a discussão que se seguiu e que contou com a moderação de Ricardo Costa, diretor-geral de informação da Impresa. Para partilhar as suas experiências participaram neste painel Ana Paula Marques, administradora da NOS, Fernando Resina da Silva, sócio da Vieira de Almeida & Associados, Henrique Martins, presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Rui Fiolhiais, presidente do Instituto da Segurança Social e Steven Braekeveldt, CEO da Ageas em Portugal.

Em representação de diferentes áreas, do setor público e privado, os convidados foram, contudo, unânimes numa conclusão: o grande desafio atual para todas as organizações que lidam diariamente com clientes passa por dar uma resposta eficaz na implementação das novas regras que o Regulamento Geral para a Proteção de Dados (RGPD) vem exigir e introduzir. "Este é um enorme desafio de desenvolvimento para as organizações", acredita Ana Paula Marques.

O setor público não é excepção nesta exigência. "80% das interações da Segurança Social com os cidadãos são digitais", diz Rui Fiolhiais. Isto significa que, com a ajuda da tecnologia, o Estado está mais perto do cidadão mas, em simultâneo, está mais exposto e sob pressão. "O grau de impaciência é muito elevado, o cliente espera uma experiência interativa, envolvente e num só contacto", reforça. E aqui, acrescenta, a questão da confiança e da proteção dos dados é um elemento muito relevante.

No setor da saúde, os desafios são semelhantes. "A partilha de dados é proporcional à capacidade de prestar um bom atendimento", salienta Henrique Martins. No entanto, como assume, não é fácil garantir a centralização e partilha de dados num ministério que não é uma empresa, "mas mais de 70, entre hospitais, institutos públicos e outros organismos ligados à saúde".

No setor segurador, e na opinião de Steven Braekeveldt, o desafio dos dados, e da sua proteção, é parecido ao de outros setores. No entanto, defende que é preciso ir mais além e aproveitar a nova legislação para criar e desenvolver canais que permitam informar os clientes corretamente sobre o que estão a comprar. "Há um risco de adormecimento face a demasiada informação", diz.

Já em termos legais, Fernando Resina da Silva, acredita que o RGPD "é um bom exemplo de legislação" e que, não sendo uma novidade, permitirá uma uniformização importante a nível europeu. "É uma oportunidade única de transformar os dados em informação útil, mas é preciso fazê-lo dentro da lei e em concorrência leal", conclui.