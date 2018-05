Contribuições para a Segurança Social atingiram novo máximo em 2017

A receita de contribuições e quotizações para a Segurança Social cresceu 6,3% em 2017, para 15,7 mil milhões de euros. E superou, pelo terceiro ano consecutivo, o nível de receita anterior ao período de ajustamento, destaca a “Análise da Execução Orçamental da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações em 2017”, do Conselho das Finanças Públicas

O aumento da receita da Segurança Social em 2017 foi "consideravelmente superior" à prevista em termos orçamentais, destaca o Conselho das Finanças Públicas (CFP) na "Análise da Execução Orçamental da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações em 2017", divulgada esta terça-feira.

Excluindo a transferência do Fundo Social Europeu e do Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas, o crescimento da receita efetiva da Segurança Social atingiu 3,8%, um valor acima dos 2,5% previstos no Orçamento da Segurança Social para 2017 (OSS/2017), constata a instituição presidida por Teodora Cardoso.

Explicação? "Esta evolução reflete um comportamento mais favorável do que o previsto no OSS/2017 em praticamente todas as rubricas da receita", salienta o relatório.

Por exemplo, "a execução das receitas provenientes de jogos sociais revelou-se mais favorável (em 32 milhões de euros) do que o previsto no documento de programação orçamental", aponta o relatório.

Mas, o CFP destaca o comportamento das contribuições sociais, que constitui a principal fonte de financiamento do Sistema de Segurança Social: o aumento registado de 6,3% compara com o crescimento previsto de 4,1% no OSS/2017.

Isto significa uma "execução provisória 330 milhões de euros superior à inicialmente prevista", quantifica o relatório, que classifica a evolução da receita de contribuições e quotizações ao longo do ano passado como "robusta".

"Esta rubrica tem registado variações anuais significativas", nota o relatório. Mas, sempre a subir nos úlitmos anos: 1,8% em 2014, de 2,8% em 2015, 5,2% em 2016 e de 6,3% em 2017. Desta forma, atingiu um total de 15,713 mil milhões de euros no ano pasado, "superando pelo terceiro ano consecutivo o nível de receita anterior ao período de ajustamento", destaca o CFP.

Os números são claros. No período anterior ao Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF), "a receita de contribuições e quotizações registou um aumento contínuo até 2011, ano em que atingiu o máximo de 13,746 milhões de euros", aponta o relatório. Depois, em 2012, com a troika em Portugal e a austeridade associada ao ajustamento a ditar cortes salariais e uma forte subida do desemprego, "esta receita registou uma forte quebra, tendo recuperado uma trajetória de crescimento a partir de 2013".

Em 2017, as contribuições e quotizações registaram "um aumento significativo face a 2016" (mais 935 M€), atingindo 15,713 mil milhões de euros, "superando o valor de 2016 que já tinha ultrapassado o valor máximo de 2011", frisa o CFP.

Um aumento que "reflete a melhoria do enquadramento macroeconómico, sobretudo a diminuição da taxa de desemprego", aponta o relatório. Mas, também, "a variação positiva no emprego (3,3%) e a aceleração do ritmo de crescimento real do PIB (+2,7%)".

"A reposição de vencimentos dos trabalhadores da Administração Pública inscritos na Segurança Social desde 2005, bem como o número de novas contratações realizadas no ano (6340 em termos líquidos) também têm um contributo para o aumento registado na receita", frisa o CFP, alertando, contudo, que "não consegue quantificar por falta de informação".

Certo é que esta trajetória positiva é essencial para o futuro: "A manutenção de variações positivas das contribuições e quotizações é essencial para garantir o autofinanciamento e a sustentabilidade do sistema contributivo", destaca o CFP.