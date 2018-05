Comissão Europeia diz que Portugal está no caminho certo em matéria de emprego

Portugal "já não está em défice excessivo" mas precisa de continuar os esforços de consolidação das contas, e no lado social precisa de trabalhar ativamente na educação da população adulta - recomendou hoje a Comissão Europeia

Portugal "não está mais em défice excessivo, tem tido resultados positivos na redução da dívida e as coisas estão a ir na direção certa", garantiu hoje o comissário europeu Pierre Moscovici no âmbito das recomendações de primavera da Comissão Europeia. Mas Moscovici também sublinhou que o país precisa de continuar, e de forma mais acelerada, os esforços de consolidação das contas públicas, "especialmente no sistema de saúde".

"Estamos numa fase de expansão das economias europeias, e já não apenas de recuperação", salientou ainda Moscovici, que destacou pela positiva o caso de França e da correção da dívida pública. "É o fim de 9 longos anos de esforços que não são fáceis de suportar", enalteceu o comissário europeu.

Mais emprego em Portugal, mas pouco qualificado e com salários baixos

As recomendações específicas da União Europeia relativamente a Portugal envolvem sobretudo o mercado de trabalho e os níveis de qualificação da população. "Olhando os números do emprego vemos que foi o país que melhores resultados atingiu", constata Marianne Thyssen, comissária do emprego e dos assuntos sociais.

"Portugal está a ir na direção certa a nível de emprego, mas recomendamos que o país deva trabalhar em primeiro lugar os níveis de educação da população portuguesa, e com uma maior ênfase na formação de adultos", sublinhou a comissária Marianne Thyssen, frisando que neste campo o Portugal ainda nos lugares baixos na lista dos membros da União Europeia.

"Visitámos Portugal recentemente e as autoridades apresentaram-nos o ambicioso programa de formação e qualificação que está em curso no país", referiu Marianne Thyssen, frisando que é preciso ver "resultados" além do programa. "Estamos a apoiar Portugal neste esforço da educação de adultos e temos a este nível relações muito boas relações com o Governo português", avançou a comissária europeia do emprego e assuntos sociais.