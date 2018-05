Pagar a horas: há mais atrasos, mas são de menos dias

Os atrasos nos pagamentos às empresas é um dos maiores problemas do tecido empresarial português e, apesar dos indicadores económicos estarem a apresentar sinais de melhoria, esses atrasos continuam a agravar-se. Contudo, há uma ligeira melhoria: os atrasos são por menos dias.

De acordo com um estudo da Informa DB apresentado esta terça-feira de manhã na abertura da terceira conferência Empresas Mais Fortes, organizada pelo Expresso e pelo Santander, os dados mais recentes, de abril de 2018, mostram que apenas 15,2% das empresas portuguesas pagam a horas, contudo, a grande maioria (67,1%) pratica agora atrasos de até 30 dias.

“Estes números são surpreendentes, mas apresentam sinais positivos porque os atrasos estão mais curtos e os atrasos mais longos estão a diminuir, o que significa que poderemos estar a começar a aproximar-nos mais das práticas Europeias”, disse o especialista em análise de pagamentos da Informa DB, Tiago Conde.

Mas tanto este responsável como o restante painel de debate - João Pedro Tavares, presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores Portugueses (ACEGE), Jorge Gaspar, diretor de Factoring & Confirming do Banco Santander e Jorge Moreira, Consultor Sénior da EY-Augusto Mateus - concordam que Portugal não está nada bem no panorama europeu, onde a média de empresas que se atrasa a pagar era de 39,1% em 2016, segundo os mesmos dados da Informa DB.

A questão é cultural e administrativa, concordam, e pouco ou nada tem a ver com tesouraria ou com a economia do país. Mas o Estado também tem parte da culpa porque, ao ser o pior pagador, não dá o exemplo ao setor privado.

Talvez agora que as empresas estão a exportar mais e a lidar com melhores práticas lá fora possam começar a verificar-se ainda mais sinais positivos, disseram ainda.

