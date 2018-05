Contratação coletiva sobe 47,6% em 2017

No ano passado foram publicados 310 instrumentos de regulação coletiva do trabalho, destacando-se o crescimento de 42% no número de convenções publicadas e de 140% nas portarias de extensão

A contratação coletiva está a acompanhar a retoma da economia. Depois da travessia no deserto durante os anos da troika, a contratação coletiva está a recuperar dinamismo. É isso que indicam os dados do "Relatório Anual sobre a Evolução da Negociação Coletiva em 2017", que será apresentado esta terça-feira.

O relatório, publicado sob a égide do Centro de Relações Laborais (um organismo tripartido que junta representantes do Governo e dos parceiros sociais), mostra que 2017 foi o terceiro ano consecutivo de crescimento do número de instrumentos de regulação coletiva do trabalho (IRCT). No total, foram publicados 310 IRCT, negociais e não negociais, o que corresponde a um acréscimo de 47,6% face a 2016.

Um aumento "expressivo", segundo o relatório, "apesar de não se ter chegado aos valores anuais atingidos entre 2008 e 2010".

O destaque vai para as convenções coletivas e as portarias de extensão.

Em 2017 foram publicadas 208 convenções coletivas, mais 42% do que em 2016, com uma cobertura potencial de mais de 800 mil trabalhadores.

No conjunto das convenções coletivas publicadas no ano passado, acordos de empresa foram predominantes (96), seguindo-se os contratos coletivos (91) e, por fim, os acordos coletivos (21). Números que traduzem alterações face ao registado até 2011, quando "predominava a negociação sectorial, traduzida numa proporção elevada de contratos coletivos", salienta o relatório.

Já nas portarias de extensão - mecanismo usado pelos sucessivos governos para estender a todo um sector as convenções coletivas - foram publicadas 84 no ano passado, mais 140% do que em 2016.

Durante os anos da troika, os critérios para que uma convenção coletiva pudesse ser alvo de uma portaria de extensão foram muito apertados. Contudo, voltaram a ser flexibilizados desde então, o que, a par do recrudescimento da negociação coletiva, ajuda a explicar este aumento.

Aumentos salariais de 2,6%

As remunerações são um dos principais pontos abrangidos pela negociação coletiva. E, o ano passado foi de aumentos salariais para os trabalhadores abrangidos, indica este relatório.

Em 2017, cerca de 632 mil trabalhadores foram abrangidos por convenções coletivas publicadas que introduziram alterações salariais. E o aumento médio, em termos nominais, foi de 2,6%. Por sectores de atividade, destacaram-se o "Alojamento, restauração e similares", bem como as "Indústrias Transformadoras", com incrementos médios de 3,5% e de 3,2%, respetivamente.

Contudo, considerando todas as 208 convenções coletivas publicadas no ano passado, constata-se que a remuneração média convencional (calculada com base no conjunto das remunerações convencionadas para as diferentes categoriais profissionais, ponderando a repartição do número de trabalhadores potencialmente abrangidos) é baixa, situando-se na casa dos 600 euros, mais precisamente nos 664,25 euros.

Há, no entanto, grandes diferenças entre sectores de atividade. Basta notar que os 1933 euros de remuneração média convencional da "Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio" comparam com 599 euros na "Construção" e no "Alojamento, restauração e similares".