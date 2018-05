Subida dos juros da dívida portuguesa "liquida" descida desde fevereiro

Os juros das Obrigações do Tesouro a 10 anos negociaram esta segunda-feira acima de 2% durante a sessão no mercado secundário, registando máximos desde fevereiro. A subida registada hoje foi a mais elevada nos periféricos do euro que estão a sofrer o 'contágio' italiano

Os juros (yields) das Obrigações do Tesouro português (OT) a 10 anos fecharam esta segunda-feira em 1,997% no mercado secundário da dívida e chegaram a negociar em 2,033% durante a sessão, um nível que já não se registava desde fevereiro. No caso do prazo a 30 anos, subiram acima de 3%, um máximo também desde fevereiro.

O movimento de subida dos juros abrangeu os periféricos da zona euro, mas a subida no caso português foi a mais elevada desde o fecho de sexta-feira. No prazo a 10 anos, que serve de referência, os juros das OT aumentaram 15 pontos-base desde o final da semana passada face a seis pontos-base para as obrigações espanholas, três pontos base para os títulos gregos e dois pontos-base para os títulos italianos No caso das obrigações irlandesas a subida foi marginal. Os juros dos títulos italianos a 10 anos subiram esta segunda-feira para 2,4%, continuando a situar-se claramente acima dos portugueses.

Nas economias do centro do euro registaram-se descidas nos juros, com os títulos de referência, os Bunds, naquele prazo, a descerem de 0,58% na sexta-feira para 0,52% hoje. A descida dos juros na Alemanha face a subidas nos periféricos significa que o prémio de risco que os investidores exigem aumentou. Em relação a Portugal disparou 20 pontos-base de 127 na sexta-feira para 147 pontos-base hoje. O que significa que o prémio exigido a Portugal é de quase 1,5 pontos percentuais acima do juro pago pelo Tesouro alemão.

Mínimos de março a maio podem não voltar a repetir-se

A subida dos juros da dívida portuguesa no mercado secundário indicia que o custo de financiamento do Estado português no mercado primário de emissões vai regressar provavelmente aos níveis de fevereiro deste ano. No leilão de títulos a 10 anos realizado em 14 de fevereiro, Portugal pagou 2,046%. Recentemente, a 9 de maio, pagou 1,67%, a taxa mais baixa de sempre. Os mínimos registados em leilões em março, abril e maio podem não voltar a repetir-se.

O nervosismo dos investidores em relação aos periféricos - e sobretudo ao grupo formado por Espanha, Grécia, Itália e Portugal - está a ser gerado pelo 'contágio italiano', pela desconfiança em relação à política orçamental e em relação às regras do euro que vai ser seguida em Itália no caso do governo de coligação entre o Movimento 5 Estrelas e a Liga (ex-Liga Norte) ser empossado.

A subida dos juros da dívida de longo prazo norte-americana para níveis acima de 3% também tem pressionado em alta os juros das obrigações de outros países.